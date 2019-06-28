تعرف إلى المغامرات التي يمكنك خوضها في الملديف من خلال ولي عهد دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، بحفل الزفاف الكبير لأبناء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومن ضمنهم ولي عهده، الشيخ حمدان، الملقب بفزاع.

ونشر ولي العهد خلال الأسبوع فيديو له وهو في جزر الملديف، فما هي النشاطات التي قام بها خلال رحلته؟

وثق الفيديو الذي نشره الشيخ حمدان على صفحته الخاصة على إنستغرام، عدة نشاطات ومغامرات رياضية، كما أظهر الجمال الطبيعي الخلاب لهذه للجزر.

وافتتح الفيديو بعبارة "Welcome TO Velaa" المصنوعة من النباتات، حيث تعتبر فيلا واحدة من الجزر الخاصة، التي تبعد عن عاصمة جزر الملديف، مالي، حوالي 45 دقيقة تقريباً، وتعرف بتقديم الخدمات الفاخرة لزوارها.

وكان للنشاطات السياحية التي قام بها ولي عهد دبي، طابعاً رياضياً، إذ تضمنت قيادة الدراجة الهوائية والغوص والسباحة وركوب القارب، كما أظهر الفيديو فقرة للرقص الشعبي على رمال الشاطئ.

وتعرف جزر الملديف بكونها الوجهة المثالية للراغبين بقضاء شهر العسل، ولكنها تتضمن أيضاً عدداً من الجزر التي بإمكان الناس التوجه إليها بمفردهم لقضاء مغامرات ممتعة، إذ بإمكانهم التعرف على المطبخ المالديفي الذي ألهم بالنكهات المختلفة للأطعمة الهندية والسريلانكية والعربية.

وبإمكان محبي المغامرة القيام ببعض النشاطات الممتعة مثل الغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك المختلفة والملونة، أو أخذ بعض جلسات اليوغا للتأمل والحظي ببعض الهدوء والسكينة.