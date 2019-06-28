إلى محبي المغامرات.. هنا سيبنى المنزلق المائي الأكبر في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – إذا كنت من محبي الألعاب المائية وحدائق الملاهي، فلدينا لك أخبار سارة.

تصعد السلالم وتنتظر لوقت طويل لمجرد خوض مغامرة النزول في منزلق مائي لا تتجاوز المغامرة فيها بضع ثواني، ولكن ماذا لو طالت المغامرة؟

تقوم مدينة الملاهي "Escape" في بينانغ بماليزيا ببناء منزلق مائي، قد يحطم الرقم القياسي لأطول "منزلق مائي" في العالم، إذ يصل طول اللعبة التي يتم بناؤها حديثاً، 1140 متراً ومن المقرر أن تكتمل في نهاية يوليو/ تموز 2019 وتفتتح للزوار في منتصف أغسطس/ آب، بحسب ما قاله العاملون على المشروع.

ويصل طول اللعبة الحاصلة على لقب "أطول منزلق مائي" في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، 601 متر، ولكن اللعبة الجديدة التي يتم بناؤها تختلف عن تلك الموجودة في نيوجيرزي، لكونها مصنوعة من البوليمر المقوى بالألياف وسيكون هيكلها مثبتاً بأعمدة صلبة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "سيم ليجر" المشغلة لمدينة ملاهي "Escape" في بيان، إنهم لم يهدفوا إلى "كسر الرقم القياسي"، مضيفاً "دائماً ما كنت أذهل بسرعة وقصر الألعاب، ولكنني أردت بناء ألعاب تستمر لعدة دقائق".

وعند افتتاحها، ستقدم اللعبة فرصة لركابها بخوض المغامرة لمدة 4 دقائق والانزلاق بين الأدغال.

وتعتبر مدينة بينانغ واحدة من أفضل الوجهات في العالم، وذلك بفضل وجود مأكولات متنوعة من المطبخ الصيني والماليزي والهندي، وبفضل الثقافة التي تنبع في الجزيرة.