توج كأفضل مطعم في العالم لعام 2019.. فكيف تكون تجربة الطعام فيه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حصل مطعم "Mirazur" على المركز الأول في قائمة أفضل 50 مطعما في العالم مؤخراً. ولكن، هل سبق أن تساءلت عن تجربة تناول الطعام في هذا المطعم الذي يمتدحه كثيرون؟

ويقع مطعم "Mirazur" في مدينة منتون الساحلية الأنيقة في الريفييرا الفرنسية.

وسواءً كنت تقود سيارتك أو تمشي بجواره، قد تفوتك رؤية مبنى المطعم الأبيض والأنيق، لأن أشجار النخيل تخفيه عن الطريق.

وإضافةً إلى مشاهد الطبيعة الجبلية التي تحيط بالمطعم، تحيط به أيضاً حدائق خاصة تنتج عشرات الأنواع من الفواكه والخضراوات والأعشاب وأشجار الحمضيات التي ينتهي المطاف بها على طاولتك، وذلك إضافةً إلى الدواجن التي توفر البيض، وخلايا النحل المنتجة للعسل.

ويتم دعوة بعض الزبائن المحظوظين من قبل رئيس الطهاة، ماورو كولاجريكو، للقيام بجولة في تلك الحدائق وتذوق منتجاتها مباشرةً.

وفي عام 2018، حصل المطعم على نجمتي ميشلان، إضافةً إلى المركز الثالث في قائمة أفضل مطعم في العالم، وأُضيفت نجمة ميشلان ثالثة في يناير/كانون الثاني من عام 2019.

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها رئيس طهاة غير فرنسي بـ3 نجوم ميشلان في تاريخ دليل ميشلان في فرنسا.

ومن بين الطوابق الثلاثة للمطعم، يتواجد مطبخ مفتوح في الطابق السفلي بجانب صالة استقبال تعرض جوائزهم بفخر.

وفي الطابق الثاني، يتواجد نجم العرض، ألا وهو غرفة الطعام.

وفي هذا المطعم، سوف تترك نفسك في أيدي الموظفين، فما عليك سوى اختيار عدد الوجبات التي تود تناولها، والكشف عن أي مكونات لا تحبها أو أي متطلبات غذائية، وتدع الموظفين يقومون بالباقي.

وتتغير قائمة المطعم كل يوم، مع بقاء عدد من الأطباق ثابتة إلى حدٍ ما.

وإن خبز المشاركة (sharing bread) هي واحدة من تلك الأطباق، وتأتي مع طبق من زيت الزيتون الأصفر مع عصير الليمون، والزنجبيل.

ويُعد طبق الشمندر الأحمر مع كريم الكافيار من أطباق كولاجريكو الشهيرة.

ويستطيع المرء أيضاً تناول طبق الحبّار المقشر الذي يتم تقطيعه بشكل رقيق جداً قبل تقديمه مع صلصة الثوم والأنشوفة.

وهناك طبق استثنائي يتكون من الحمام وصلصة مصنوعة من القهوة.

وتتضمن قائمة الحلويات التي يقدمها المطعم طبق شوكولاتة من بيرو، مع زيت زيتون محلي، ومسحوق إكليل الجبل.

وفي هذا الطبق، يمزج كولاجريكو بين مكونات من أمريكا الجنوبية والبحر الأبيض المتوسط، وهو أمر مكرر في الكثير من أطباقه.

ولا تأتي هذه الأطباق المبتكرة بثمنٍ بخس، ومع ذلك، سيشعر المرء أن تجربته والذكريات التي سيكونها في المطعم تستحق العناء.