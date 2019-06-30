بعد إلغاء حجز قاعة زفافه.. عريس "موسم جدة" يحتفل بزفافه أخيراً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفل المغرّد ماجد كمال، الذي أصبح يُعرف بـ"عريس موسم جدة"، بحفل زفافه أخيراً الأسبوع الماضي، وذلك بعدما تكفل "موسم جدة" بيومه المميز، بعد إلغاء حجز قاعة زفافه بسبب فعاليات "موسم جدة".

وكان كمال قد عبّر عن شعوره بالاستياء من "موسم جدة" عبر "تويتر" بسبب إلغاء حجز قاعة زفافه قبل 10 أيام من موعد الحفل، بسبب فعاليات "موسم جدة".

وسارع الحساب الرسمي لـ"موسم جدة" بالتكفل بحفل زفاف المُغرّد، كما عبر المنظمون عن رغبتهم في تحويل يومه المميز إلى "زواج الموسم"، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي على "تويتر".

وشارك الحساب الرسمي لـ"موسم جدة" الأسبوع الماضي بصور ومقاطع فيديو، تبيّن حفل زفاف كمال المُنتظر، الذي امتلأ بالفرح، والأهازيج، والرقصات الشعبية.

وفي فيديو نشره الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي في المملكة العربية السعودية، عبّر العريس عن تقديره لجهود الذين حولوا يوم زفافه إلى حقيقة، فقال: "أرغب أن أشكر الحاضرين وأرغب في شكر موسم جدة لمشاركتهم هذه الفرحة وتعاونهم معنا".

وأضاف كمال أنه لولا التعاون الذي أتى من "موسم جدة"، لما وصل حفل زفافه إلى هذه الدرجة من التنظيم.

وتميز زفافه بـ"زيارات مفاجئة"، وفقاً لما كتبه مركز التواصل الحكومي في تغريدة، ومن بين الضيوف، شارك الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد، والمذيع السعودي ياسر السقاف، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون النقل بسام غلمان، وبطل الملاكمة العالمي أمير خان.

ومن الجدير بالذكر، أن موسم جدة يندرج تحت مبادرة "مواسم السعودية 2019" التي تهدف إلى تحويل السعودية إلى "إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم"، وفقاً لما هو مذكور في الموقع الرسمي لمواسم السعودية.