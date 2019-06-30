صدق أو لا تصدق.. حمالة الصدر قد تنقذ حياة سلحفاة

من غزة إلى حلب.. هذا الطبيب ينقذ الحيوانات في مناطق الحروب

دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المعروف أن غالبية النساء لا يرتدين مقاس حمالة الصدر الصحيح. ولكن، من حسن الحظ، مجموعة إنقاذ الحيوانات في ولاية كارولاينا الشمالية تحتاج إلى ملابس داخلية غير مناسبة، قديمة ومستعملة، لإنقاذ حياة السلاحف.

وقد تسببت مجموعة "Carolina Waterfowl Rescue" في حالة من الهرج الخفيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع من خلال طلبها حمّالات صدر مستخدمة، بهدف استخدام مشابك الحمّالات لإعادة لحام قواقع السلاحف المتصدعة.

وتشبه رئيسة المجموعة، جنيفر جوردون، هذه الطريقة الفريدة من نوعها بتجبير العظام المكسورة.

ويقوم الفريق بإغلاق قوقعة السلحفاة المتصدعة باستخدام الغراء لتثبيت الأسلاك المثبتة بمشابك حمالة الصدر.

كما يقوم الفريق بإنقاذ جميع أنواع الحيوانات كالخنازير، والبوم، والفأر الكيسي. لكن السلاحف قد تكون أكثر المرضى تكراراً، حيث يعالج الفريق من 3 إلى 40 سلحفاة في الأسبوع، بحسب الموسم.

وتكثر معدلات إصابة السلاحف في فصل الربيع، عندما تُنقل من البحيرات والبرك إلى السواحل حيث تضع بيضها. وتكون السلاحف أكثر عرضة لهجوم السيارات خلال ظهورها الموسمي.

وقالت جوردون إن السلاحف عادةً ما تُسحق قوقعتها أثناء عبورها الشارع، فيما يُدهس بعضها بواسطة جزازات العشب، أو تمضغها الكلاب الضالة.

وتخضع السلاحف الضخمة التي يبلغ حجمها 14 بوصة بالإضافة إلى الصغيرة لفترة ما بين ثلاثة إلى ثمانية أسابيع لإعادة التأهيل حتى تتلائم قواقعها.

بعد ذلك، تُعاد إلى البرية، دون أي أثر لمشابك حمالة الصدر التي كانت تربط قواقعها من قبل.