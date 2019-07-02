شيش برك.. هل دخلت "قبعة العسكر" العثماني من حماة السورية؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كلمة "شيش برك" هي تركية الأصل وتعني "عجينة مقفولة" ويطلق على الطبق أيضاً أسماء عدة مثل "آذان الشايب" أو "الششبرك" ويقال إن اسمها الأصلي باللغة التركية هو "شيش درك" أي "قبعة العسكر".

يرى كثيرون أن طبق الشيش برك من الأكلات التركية الشهيرة الموروثة من العصر العثماني التي نُقلت إلى المطابخ العربية لتصبح واحدة من الأكلات الشرقية القديمة والمعروفة بالأخص في محافظة حماة في سوريا.

ولكن يعتبر البعض أنه من الصعب نسب هذا الطبق إلى تركيا فقط لأنه موجود في العديد من الدول من شرق آسيا إلى أوروبا بأسماء مختلفة.

وبالإضافة إلى طعم "شيش برك" اللذيذ، فإنه يحمل العديد من الفوائد الغذائية، فاللبن يمثل المصدر المهم للبروتين والكالسيوم وفيتامين أ وب وغيرها، أما اللحم فهو مصدر آخر للبروتينات وكذلك الحديد والفوسفور.

ليصبح هذا الطبق الشهي من الوجبات الضرورية والمفيدة بكل امتياز.