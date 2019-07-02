الثلوج "تجتاح" مدينة مكسيكية بعد موجة صيف حارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مدينة "غوادالاخارا" المكسيكية تغيّر مناخي مفاجئ خلال نهاية الأسبوع، إذ تحول فصل الصيف إلى شتاء بين ليلةٍ وضحاها.

واستيقظت المدينة المكسيكية صباح الأحد على أكثر من 3 أقدام من الجليد في بعض المناطق، بعد أن اجتاحت المنطقة عاصفة برد شديدة. وبينما تدافع المسؤولون الحكوميون لاحتواء الأضرار وتنظيف الطرقات، انتهز السكان الفرصة لالتقاط صور مذهلة للمركبات والمساكن التي ابتلعتها الثلوج.

وصرح حاكم ولاية خاليسكو، إنريكي ألفارو راميريز، أنه لم يشهد أبداً مشاهد كتلك التي شاهدها صباح الأحد. وقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر" :"البرد يغطي الطرقات بارتفاع أكثر من متر، وما زلنا نتساءل عما إذا كانت ظاهرة تغير المناخ موجودة".

وأشار خبير الأرصاد الجوية لـCNN، مايكل جاي، إلى أنه كان من المتوقع أن يسهم الضغط المنخفض، والذي يمتد جنوباً من الحدود الأمريكية والمكسيكية، في تطوير عواصف على مدى الحدود التي تفصل الكتل الجوية المختلفة عن بعضها.

وقال جاي إن النتيجة كانت تراكم أكثر من 3 أقدام من البرد في بعض الأماكن أنحاء المنطقة.