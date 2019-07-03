هذه أقوى جوازات السفر في العالم.. والإمارات ضمن أفضل 20 دولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف تقرير جديد للعام 2019، عن عدد الوجهات التي يمكن لبعض حاملي جوازات السفر الدخول إليها، بلا تأشيرة سفر أو مع تأشيرة سفر لدى الوصول إلى المطار.

ووفقاً لمؤشر قيود التأشيرات، الذي جمعته شركة "هينلي وشركاءه"، تصدّرت آسيا قارة آسيا سباق هذا العام، وتمكنت من انتزاع أول ثلاثة مراكز. فما هي أقوي جوازات السفر في العالم؟

وتصدرت جوازات سفر كل من سنغافورة واليابان المركز الأول في تصنيف مؤشر "هينلي" العالمي، حيث تتيح تلك الدولتان للمواطنين فيهما، دخول 189 دولة بدون الحصول على تأشيرة مسبقاً، بينما تراجعت كوريا الجنوبية، من المركز الأول إلى الثاني. وتتشارك كوريا الجنوبية المركز الثاني مع فنلندا وألمانيا، حيث يمكن لحاملي جوازات سفر تلك البلدان دخول 187 بلداً حول العالم، دون الحصول على تأشيرة مسبقاً.

واستفادت فنلندا من التغييرات المؤخرة في سياسة التأشيرات الباكستانية، والتي كانت شديدة التقييد سابقاً. وتقدم باكستان الآن هيئة السفر الإلكتروني، المعروفة بـ"ETA" لمواطني 50 دولة، بما في ذلك فنلندا، واليابان، ومالطا، وإسبانيا، وسويسرا، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة.

أما عن المركز الثالث في المؤشر، فكان من نصيب الدنمارك، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، حيث تتيح جوازات سفر هذه البلدان لحامليها دخول 186 دولة بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول، بينما احتلت فرنسا، وإسبانيا، والسويد المرتبة الرابعة بإمكانية دخول 185دولة بلا تأشيرة سفر.

وقبل خمس سنوات، في عام 2014، تصدرت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة أولى المراكز في التصنيف العالمي، بينما يتشارك البلدان حالياً المركز السادس مع 5 بلدان أخرى.

والجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل صعودها في التصنيف العالمي، حيث دخلت قائمة أفضل 20 دولة لأول مرة في تاريخ المؤشر منذ 14عاماً على إطلاقه. وفي غضون خمس سنوات، استطاعت الإمارات أن تضاعف عدد البلدان التي يسمح لمواطنيها الدخول إليها بدون تأشيرة مسبقة.

وفي الجهة المقابلة من التصنيف، تحتل أفغانستان مرة أخرى أسفل الترتيب، حيث يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة مسبقة لجميع الوجهات في جميع أنحاء العالم، باستثناء 25 وجهة فقط.

ويقول رئيس مؤشر "هينلي وشركاء"، كريستيان كايلن، في بيان: "مع بعض الاستثناءات البارزة، تُظهر أحدث التصنيفات في المؤشر، أن الدول في جميع أنحاء العالم تنظر بشكل متزايد إلى أن الانفتاح في تأشيرة الدخول، هو أمر حاسم للتقدم الاقتصادي والاجتماعي."

أفضل جوازات السفر خلال الشطر الثاني من عام 2019

1. اليابان وسنغافورة (189 وجهة)

2. فنلندا، ألمانيا، كوريا الجنوبية (187 وجهة)

3- الدنمارك، وإيطاليا، ولوكسمبورغ (186 وجهة)

4- فرنسا، وإسبانيا، والسويد (185 وجهة)

5- النمسا، وهولندا، والبرتغال، وسويسرا (184 وجهة)

6- بلجيكا، وكندا، واليونان، وإيرلندا، والنرويج، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة (183 وجهة)

7- مالطا (182 وجهة)

8- جمهورية التشيك (181 وجهة)

9- أستراليا، وأيسلندا، وليتوانيا، ونيوزيلندا (180 وجهة)

10- لاتفيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا (179 وجهة)