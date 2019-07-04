موقع "Airbnb" يُتيح استئجار شقة فاخرة بألف دولار خلال رحلتك السياحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تود العيش في منزل فاخر خلال سفرك إلى وجهتك السياحية المقبلة؟ الآن يمكنك تحقيق ذلك.

وأطلق موقع "إير بي إن بي" لتأجير العقارات خلال رحلات السفر، فئة جديدة تتيح فرصة استئجار أماكن سكنية فاخرة.

ولم تعد فكرة الإقامة داخل شقق "بنتهاوس" أو القصور الفاخرة فكرة صعبة المنال. إذ يتيح موقع "إير بي إن بي" الفرصة للزوار لاستئجار أماكن سكنية فاخرة، من خلال الفئة الجديدة "Airbnb Luxe".

وبعد مرور 11 عاماً على تأسيس "إير بي إن بي"، عندما قام المؤسس براين شيسكي وجو جيبيا بدعوة مستأجرين إلى المبيت في شقتهما في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، أصبحت فئة "Airbnb Luxe" تمثل تحولاً في إستراتيجية الشركة التي كانت تهدف في الأصل إلى تحويل العقارات الفاخرة إلى علامة تجارية تدعى "Beyond by Airbnb".

وقالت المتحدثة باسم “إير بي إن بي”، ماريا رودريجيز، لـ CNN: "بعد تقديم Beyond في العام الماضي، اتخذنا خطوة للتفكير جدّياً في نهج العلامة التجارية الصحيح".

وتجمع فئة "Luxe" الجديدة، بين المنازل الفخمة و "مصممي الرحلات" الذين يمكنهم ترتيب الخدمات المصممة خصيصاً لرغبات الضيوف بالإضافة إلى تقديم خبراتهم، بمثابة مفهوم منقح عن فئة "Beyond" في الأساس.

وخضع 300 منزل لفحص التأهل لفئة "Luxe"، وبحسب كلام رودريجيز، يبلغ متوسط ​​أسعار هذه المنازل في الليلة بين ألف و500 دولار، وألفين دولار.

وتمثل الفئة الجديدة خطوة كبيرة أعلى من فئة "Airbnb Plus"، التي عرضت في فبراير/ شباط 2018 ، حيث تخضع المنازل لفحص 100 نقطة، وتبلغ كلفة الإقامة فيها معدل ​​150 دولاراً في الليلة.