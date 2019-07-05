ما سر "تمثال الحرية" في جدة بالسعودية بعد تساؤلات واستغراب مغردين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ضجت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، بصور توثق وجود مجسم لتمثال الحرية في منطقة كورنيش الحمراء في جدة، ولكن ما سر هذا التمثال في السعودية؟

قالت فعاليات "موسم جدة" في اتصال مع CNN بالعربية إن سبب وجود مجسم لتمثال الحرية في يعود إلى إحدى الفعاليات التي تقدم في المدينة، مشيرة إلى أن التمثال جزء من أسبوع "الثقافة الأمريكية"، التي يقام فيه عدد من العروض لتعريف الناس على الثقافة التي يتم عرضها.

وشارك بعض المغردين على موقع تويتر صوراً للتمثال وأضافوا تعليقات يبدون فيها استغرابهم، كما عبر آخرون عن فخرهم قائلين: "اجعلوا السعودية عظيمة مجددا"، في حين تساءل البعض عن سبب انزعاج الناس من وجود التمثال بشكل عام في السعودية.

يذكر أن فعاليات "الثقافة الأمريكية" المجانية للجميع، تستمر من 1 إلى 6 من يوليو/ تموز 2019، حيث تقدم فعاليات بهلوانية وعروض ليزر خلال الفترة، التي من المتوقع أن تليها فعاليات الثقافة الهندية.