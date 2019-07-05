اليونسكو تدرج بابل العراقية على لائحة التراث العالمي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- صوتت لجنة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم "اليونيسكو"، الجمعة، على إدراج موقع آثار بابل العراقية كموقع للتراث العالمي، وذلك بعد ثلاثة عقود من الجهود العراقية في هذا الاتجاه.

وتجتمع لجنة التراث العالمي لليونسكو في باكو عاصمة أذربيجان في الفترة من 30 يونيو حزيران وحتى 10 يوليو تموز الجاري للتصويت على إدراج 35 موقعاً جديداً في قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان، الجمعة، أن "الدبلوماسية العراقية بذلت قصارى جهدها وتواصل السعي لتحقيق هذا الهدف واستثمرت اجتماعات وحوارات ثنائية مع دول العالم للفوز بتصويت إدراج المواقع العراقية في قائمة التراث.العالمي".



وتقع آثار بابل في الوقت الحالي على بعد حوالي 88 كيلومتر جنوب بغداد، وتأسست مدينة بابل منذ أكثر من 4 آلاف عام كميناء صغير على نهر الفرات ثم نمت لتصبح واحدة من أكبر مدن العالم القديم تحت حكم حمورابي.