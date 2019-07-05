أحد أفخم قطارات العالم يفاجئ ركابه بـ3 أجنحة جديدة تحمل اسم مدن يصلها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سيحصل أحد أفخم قطارات العالم على بعض التعديلات، فكيف لوسيلة النقل هذه أن تفاجئ ركابها هذه المرة؟

بدءاً من عام 2020، سيفتتح قطار "Venice Simplon-orient-Express" أجنحته الـ3 الجديدة وسيبلغ سعر الليلة الواحدة فيها 7800 $ للشخص، كما أنها ستسمى على اسم 3 مدن يتجه إليها القطار وهي: فيينا وبراغ وبودابست.

وصمم كل جناح بطريقة تعكس الوجهة التي يحمل اسمها، إذ يحمل جناح فيينا، على سبيل المثال، شعوراً كلاسيكياً بألواح النسيج الذهبية والخضراء وخشبها داكن اللون، في حين تزين جناح براغ بالون الكستنائي والذهبي ووسائده المطرزة يدوياً وتصاميم الفسيفساء.

أما فيما يتعلق بجناح بودابست، فتتميز هذه الغرفة بهندستها المعمارية التي تتبع النمط العثماني والقوطي، وخشبها المنحوت.

وتحمل كل الأجنحة الفخمة على متن القطار حماماً خاصاً وتتضمن أيضاً حوض استحمام وأسرة مزدوجة وغرفة معيشة خاصة ونظام تدفئة تحت البلاط، وذلك بالإضافة إلى خدمة خاصة على مدار 24 ساعة وزجاجات الشمبانيا.

بدوره قال، غاري فرانكلين، نائب الرئيس التنفيذي للقطارات والرحلات البحرية في شركة "Belmond"، إن التصميم والإصلاح الدقيق يدخل في "كل جناح من أجنحة القطار"، ولكنه لفت أيضاً إلى أن ذلك يحصل مع "احترام التصميم الأصلي لـArt Deco في العشرينات" مما يجعله عملاً "غير اعتيادي".