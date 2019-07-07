"أكبر لعبة مائية بالعالم" في السعودية بموسم جدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فعاليات موسم جدة تكشف عن أكبر لعبة مائية متنقلة في العالم على شاطئ درة العروس.

"موسم جدة" أوضح أن هناك العديد من الفعاليات من الأنشطة الشيقة والممتعة من العروض، والحفلات الغنائية، و المطاعم العالمية والتي تناسب مختلف الفئات العمرية. وكانت أخر تلك الفعاليات هي أكبر لعبة مائية متنقلة في العالم.

ونشرت إمارة مكة على صفحتها الرسمية بتويتر، صورا للعبة المائية بتعليق قالت فيه: "ضمن فعاليات موسم جدة.. أكبر لعبة مائية متنقلة في العالم في درة العروس ..بمساحة تجاوزت الـ 20 ألف م2".

وتقع هذه اللعبة المائية في منطقة درة العروس، وهي قرية سياحية تضم مرافق سياحية عديدة كالفنادق والشواطئ الرملية.

وتتجاوز مساحة تلك اللعبة المائية 20 ألف متر مربع،

ويسعى موسم جدة إلى تنشيط السياحة في السعودية وتسليط الضوء على مدينة جدة وجعلها عاصمة السياحة والترفيه في المملكة.

وفيما يلي نستعرض لكم بعض التغريدات التي تشيد بجهد السعودية في تنظيم موسم جدة الصيفي: