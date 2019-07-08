قائمة "لونلي بلانيت" لأبرز الوجهات السياحية في آسيا والمحيط الهادئ

دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المحيطات الفيروزية اللون إلى أنوار المدينة الفاتنة، ومعابد القرن الثاني عشر، لا تخلو آسيا والمحيط الهادئ من الوجهات المذهلة. فإذا كنت في حيرة من أمرك في اختيار وجهتك السياحية المقبلة، فقد يساعدك مرجع ودليل "لونلي بلانيت" الجديد، لاختيار أبرز الوجهات السياحية في المنطقة.

جزر "كوك"

يقوم دليل "لونلي بلانيت" بنشر قائمة "أفضل ما في آسيا" سنوياً، ولكن تم توسيع نطاق هذا العام ليشمل كل من أستراليا، ونيوزيلندا، والمحيط الهادئ.

نهر مارغريت في جنوب غرب أستراليا

وكان المركز الأول لأفضل وجهه لهذا العام من نصيب نهر مارغريت وجنوب غرب أستراليا، وهي منطقة تشتهر بصنع النبيذ، ورياضة ركوب الأمواج، بالإضافة إلى ساحلها الساحر. وتشتهر المنطقة بشاطئ "Meelup" برماله البيضاء ومهرجانات الطعام بما في ذلك "Gourmet Escape" و"Truffle Kerfuffle".

جزيرة "شيكوكو" في اليابان

تحتل جزيرة "شيكوكو" المرتبة الثانية ضمن القائمة، وهي رابع أكبر جزيرة في اليابان. وبحسب مرجع "لونلي بلانيت"، يتزايد عدد الرواد تدريجياً، كما تتضمن الجزيرة مواقع رائعة كدوامات "ناروتو"، وقلعة "كوتشي"، بالإضافة إلى وادي "إيا".

خليج الجزر في منطقة "نورثلاند"، نيوزيلندا

ويحتل خليج الجزر ومنطقة "نورثلاند" في نيوزيلندا المرتبة الثلاثة. حيث يمكنك زيارة الجزر شبه الاستوائية، والتعرّف إلى تراث "الماوري"، والاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة.

سنغافورة

من بين الأماكن الأخرى التي تضمنتها القائمة، كانت جزيرة سنغافورة، والتي تتمتع بمشهد الطعام المهم، والمطار الرائع.

جزر "فيجي"

تضمنت القائمة أيضاً جمهورية جزر فيجي، والتي تشتهر بأدغالها الساحرة. وبحسب دليل "لونلي بلانيت" للسفر، فإن هذه الجزيرة بفضل منتجعاتها التي تعمل بالطاقة الشمسية، ومشاريع ترميم الشعاب المرجانية، واستخدام البلاستيك المحدود، تعتمد على السياحة البيئية إلى حد كبير.

قائمة "لونلي بلانيت" لأفضل الوجهات السياحية في آسيا والمحيط الهادئ لعام 2019:

1. نهر "مارغريت" وجنوب غرب أستراليا

2. جزيرة "شيكوكو"، اليابان

3. خليج الجزر في "نورثلاند"، نيوزيلندا

4. سنغافورة

5. جزر "كوك"

6. فيتنام الوسطى

7. جزر "فيجي"

8- "بالاوان" ، الفلبين

9. بكين، الصين

10. كمبوديا