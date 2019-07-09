ما وراء الولايات الـ50..استكشف "إمبراطورية" أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت تعتقد أن السياحة في أمريكا تنحصر في ولاياتها الـ50، فعليك التفكير مجدداً، وخصوصاً أن بعض الوجهات السياحية في أمريكا تحظى بمناظر خلابه لا يمكن تفويتها.

ولا يعرف العديد من سكان أمريكا سوى القليل عن تاريخ وثقافات المناطق التابعه لها.

ويكشف المؤرخ دانييل إميروار في كتابه الأخير بعنوان "كيفية إخفاء إمبراطورية" عن الأثر المدمر لهذا التجاهل على الحياة اليومية للأمريكيين، إذ قال لـCNN إن "أحد النتائج الواضحة تتمثل بالإهمال الفيدرالي".

و قد لا يبدو التاريخ الحافل بالحرب والاستعمار بمثابة قراءة "مسلية" على الشاطئ خلال العطلة الصيفية، إلا أن كتاب إميروير يمثل كتيب إرشادي لجانب من الماضي الأمريكي.

وعندما تقرأ هذا الكتاب، ستلاحظ لمحات عن الثقافات، واللغات، والتراث، بتلك المناطق التي تدعوك لتلقي نظرة عن كثب. وجميع تلك الشواطئ الرائعة والخلجان تنتظر المسافرين الفضوليين، استعداداً للذهاب إلى ما بعد الـ50 ولاية في أمريكا.

ساموا الأمريكية

وتميل الغابة الخضراء المطيرة الكهربائية باتجاه المياه في جزر ساموا الأمريكية شديدة الانحدار، حيث تتدلى خفافيش الفاكهة، وتضرب الأمواج الصافية الشاطئ، وتأوي الشعب المرجانية الأسماك الاستوائية.

ولا بد أن تلك الجزر قد سحرت المستكشفين الأوائل، الذين اكتشفوا الجزر خلال رحلات القوارب التي تتحدى الموت عبر مياه المحيط الهادئ المجهولة. وبعد حوالي 3 آلاف عام، تزدهر الثقافة البولينيزية بالرقصات التقليدية، والاحتفالات، والأعمال الرائعة لمصممي الوشم المحليين.

جزيرة غوام

تقع جزيرة غوام غرب المحيط الهادئ. وقد تسبب موقعها الاستراتيجي بين أمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا في دورها الأساسي في مجريات الأحداث العالمية مراراً وتكراراً، من غزو اليابان عام 1941 إلى تهديدات كوريا الشمالية الأخيرة. ويمكنك استكشاف هذا التاريخ العسكري أثناء الغوص بالقرب من حطام سفينة "Cormoran"، و التي تعود إلى الحرب العالمية الأولى، أو زيارة مواقع الغابات التي شهدت معارك شرسة بين القوات اليابانية والأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية. ولا توجد طريقة أفضل لتجربة تنوع الجزيرة أكثر من وليمة من مأكولات "شامورو"، والتي تعتمد على النكهات من جميع أنحاء العالم.

بورتوريكو

تُعد هذه المدينة من أقدم المستوطنات الأوروبية في الولايات المتحدة. وبالنسبة للمسافرين، تعد تحصينات سان خوان المدرجة ضمن قائمة اليونسكو، والمنازل ذات الألوان الزاهية، والتاريخ المتعثر مدخلاً لفهم هذا التراث. وقد حولت الجداريات الساطعة وفن الشارع العاصمة "سان خوان" إلى معرض فني في الهواء الطلق في قلب حي "سانتورسي" الغني بالألوان.

جزر العذراء الأمريكية

تمتد جزر العذراء الأمريكية من جزيرة سانت كروا إلى غابات سانت جون البرية. وتمتد حديقة جزر العذراء الوطنية إلى حوالي ثلثي الجزيرة، وهي حديقة استثنائية تضم شواطئ بلاتينية شقراء، وشعاب مرجانية، ومياه كريستالية. وتوفر أحواض الأعشاب البحرية في الخلجان الضحلة مشاتل محمية لحماية السلاحف البحرية، والتي تضع بيضها على امتداد الخط الساحلي.

وعلى الرغم من أن المناظر الطبيعية لسانت جون قد تبدو بدائية، فإن الجزيرة كانت مأهولة بالسكان الأصليين منذ العصور القديمة.