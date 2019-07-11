دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اشترطت شركة طيران أمريكية على مسافرة أن "تحتشم" وهددتها بعدم السماح لها بالسفر. فقررت المسافرة فضح أمر الشركة واتهامها بالعنصرية.

واصطحبت لاتيشا رو ولدها البالغ من العمر 8 سنوات بتاريخ 30 يونيو/حزيران على متن رحلة متجهة من مطار "كينغستون" في جامايكا إلى مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، عندما طلب منها أحد موظفي شركة الطيران أن تخرج من الطائرة للتحدث، بحسب تصريح محاميها جيفري بيرج لـCNN.

وقال بيرج إن رو أُبلغت أنه لن يُسمح لها بالسفر إلا إذا غطت نفسها. وكانت رو ترتدي زي "الرومبر" بدون أكمام الذي كان يكشف ذراعيها وفخذيها.

وأضافت رو أنه وُجه إليها سؤال عما إذا كانت لديها سترة، وانتهى بها الأمر إلى الاضطرار إلى تغطية نفسها ببطانية.

وقالت رو في تغريدة عن تجربتها مرفقة بصورة للزي الذي كانت ترتديه "هذا ما كنت أرتديه عندما طلبت مني الخطوط الجوية الأمريكية، أن أغادر الطائرة للتحدّث. بعد ذلك ُطلب مني الاحتشام. وعندما دافعت عن الزي الذي أرتديه، تعرضت للتهديد بعدم العودة إلى الطائرة إذا لم أقم بتغطية جسدي".

وأوضحت رو أن النساء اللواتي يتمتعن ببشرة سوداء، يواجهن معايير مزدوجة، إذ قالت: "تتم مراقبتنا لأننا من العرق الأسود. أجسادنا منتهكة جنسياً كنساء ويجب علينا أن نتعامل معها لنريح جميع من حولنا. لقد رأيت نساء من البشرة البيضاء اللون، يرتدين ملابس أقصر بكثير، ويستقلّن الطائرة دون أي تعقيدات، أعتقد إذا كانت مؤخرة جميلة مقارنة بمؤخرة سيرينا [وليمز] فلا بأس في الأمر ... "

وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الأمريكية، شانون جيلسون، في بيان إن الشركة تحقق في الأمر: "لقد كنا نشعر بالقلق بشأن تعليقات الدكتورة رو، وتواصلنا معها ومع فريقنا في مطار كينغستون لجمع المزيد من المعلومات حول ما حدث. نحن نعتذر للدكتورة رو وولدها عن تجربتهما، وقمنا بإعادة تكاليف رحلتهما بالكامل. نحن نفتخر بخدمة العملاء من مختلف الخلفيات، كما أننا نلتزم بتوفير تجربة سفر إيجابية وآمنة لكل من يسافر عبر خطوطنا."

وبحسب بيرغ، أشارت رو، وهي طبيبة مختصة بطب الأسرة في هيوستن، إلى أن ابنها "دُمر" نفسياً بسبب الحادث واستخدم الغطاء بمجرد جلوسهما ليحجب وجهه، كما تسبب الأمر ببكائه.

وأضاف بيرغ أن الخطوط الجوية الأمريكية "مُنحت الفرصة للقيام بتصحيح الخطأ الذي قامت به"، وذلك يشمل اتخاذ خطوات "للتأكد من أن الركاب لن يُعاملوا بتلك الطريقة، ولا سيما النساء من البشرة الملونة". وأشار إلى أن رو تفكر بأن تقاضي شركة الطيران.