بالصور.. أمير العاصمة السعودية بالنيابة بجولة في موسكو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قام الأمير محمد بن عبدالرحمن، أمير منطقة الرياض بالنيابة، بجولة في العاصمة الروسية، موسكو، الأربعاء، زار فيها عددا من المعالم في المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن جولة الأمير شملت " مجمع لوجنيكي الرياضي ومحطات المترو التاريخية"، وذلك برفقة عدد من المسرولين الروس إلى جانب الوفد الرسمي السعودي المرافق له.

وذكرت الوكالة السعودية أن الأمير "اطلع على الإمكانيات الرياضية للمدينة وشبكات النقل الداعمة لها واستمع إلى نبذة عن تنظيم المناسبات العالمية فيها، كما زار محطات المترو التاريخية وشاهد تصاميمها المعمارية التاريخية وما تعبر عنه للمجتمع".

وأضاف تقرير الوكالة أن الأمير محمد بن عبدالرحمن "تنقل عبر ميترو موسكو في عدد من المحطات المهمة للمدينة، مستمعًا لشرح عن تاريخ هذه المحطات ومساراتها حول العاصمة وتاريخها الإنشائي".

وكان أمير الرياض بالنيابة فد التقي بعمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، معربا عن بالغ شكره وتقديره على الدعوة والضيافة الكريمة من حكومة موسكو مؤكداً "أهمية تبادل الخبرات التطويرية والعمل المشترك بين العاصمتين"، وفقا لتقرير الوكالة السعودية.