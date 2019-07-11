دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفعت زوجة مليونير صيني دعوى قضائية ضد حكومة فانكوفر بسبب تلقيها غرامة ضريبية بقيمة 200 ألف دولار لتركها قصرها الذي تبلغ قيمته 20.4 مليون دولار فارغاً، مما يسلط الضوء على الثروة الطائلة التي يمتلكها المستثمرون الصينيون في المدينة الكندية.

وقامت "هي يجو"، زوجة سياسي كبير في البرلمان الصيني يدعى "زينغ جيانجياغ"، بشراء القصر المطل على المحيط في شارع "Belmont Avenue"، وهو واحد من المناطق الفريدة في فانكوفر والذي لقب بـ"صف المليارديرات" في عام 2015. ووفقاً لمجلة "فوربس"، بلغت قيمة صافي رأس مال العائلة 925 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وفي عام 2018، قضت حكومة فانكوفر بأن "يجو" خضعت لضريبة المنازل الفارغة في فانكوفر، والتي تطلب من مالكي المنازل غير المأهولة دفع رسوم بنسبة 1٪ على قيمة ممتلكاتهم.

لكنها تنكر أن العقار كان فارغاً. وخلال التماسٍ قدمته الشهر الماضي إلى المحكمة العليا لكولومبيا البريطانية، جادل فريق دفاعها بأن القصر كان على سيخضع لأعمال تجديد، في انتظار إصدار المدينة لتراخيص إعادة التطوير.

وتصنف مدينة فانكوفر باستمرار على أنها واحدة من أغلى أسواق الإسكان في أمريكا الشمالية، ويقول الخبراء إن الأسعار هناك ارتفعت إلى حد كبير بسبب الاستثمارات الصينية. وقد تم فرض ضريبة المنازل الفارغة في عام 2016 في مبادرة لتبريد سوق العقارات "المحموم" في فانكوفر، وتشجيع أصحاب العقارات على إعادة العقارات غير المستعملة إلى سوق الإيجار.

وارتفعت أسعار المساكن في فانكوفر بشكل كبير في السنوات العشر الماضية، حيث تضاعفت في بعض أجزاء المدينة، بالرغم من محاولات الحكومة المستميتة لخفض التكاليف.

ويرجع الارتفاع الكبير في أسعار العقارات في المدينة إلى شراء الأثرياء من المستثمرين الأجانب العقارات في المدينة. فعلى سبيل المثال، يمتلك المسؤول التنفيذي لشركة "هواوي"، منغ وانزهو، منزلين في فانكوفر بقيمة 4.2 مليون دولار و12.2 مليون دولار.

ووفقاً لتعداد كندا لعام 2016، بلغت نسبة سكان المدينة من أصل صيني حوالي الـ20 ٪. حيث انتقل العديد من الصينيين إلى كندا من خلال برنامج سعى إلى جذب الأجانب الأثرياء للاستقرار والاستثمار في كندا. وبموجب هذا المخطط، يمكن للمهاجرين، الذي تبلغ قيمة رأس مالهم الصافية 1.2 مليون دولار، الحصول على إقامة دائمة في مقابل تزويد الحكومة بقرض خالي من الفوائد بقيمة 609 آلاف دولار.