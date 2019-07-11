هذه أفضل مزارع كروم العنب لعام 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت من محبي تجربة وجهات سياحية جديدة، عليك إذا أن تأخذ بعين الاعتبار مزارع الكروم ذات المناظر الخلابة، وتتذوق عناقيد العنب اللذيذة. وبهدف اكتمال المتعة، يمكنك زيارة معامل تخزين النبيذ في الجبال والوديان المهيبة في أمريكا الجنوبية.

مصنع نبيذ Garzon’sفي مقاطعة مالدونادو الساحلية في أوروغواي

اجتمع خبراء النبيذ وعشاق الطعام مع خبراء في مجال السياحة من جميع أنحاء العالم داخل "دار الولائم" في قصر "وايت هول" في لندن مساء الاثنين، لحضور حفل توزيع جوائز "أفضل مزرعة كرم في العالم"، لتكريم الأفضل في مجال سياحة النبيذ الحديثة.

مصنع "Zuccardi Valle de Uco" للنبيذ في الأرجنتين

وكان المركز الأول من نصيب مصنع نبيذ أرجنتيني يقع في قلب وادي "أوكو" الخصب، عند سفح جبال "الأنديز". حيث كشف مصنع "Zuccardi Valle de Uco" الذي تديره عائلة زوكاردي منذ عام 1963، عن خمّارة بتصميم عصري حديث في عام 2016.

وحصلت خمارة "Garzón" في أوروغواي على المركز الثاني لريادتها في مجال الاستدامة، فهي تقدم برنامج رفيع المستوى من الأذواق والمناسبات، ويقدم مطعمها، المؤلف من 120 مقعداً، مأكولات خاصة بمطبخ أوروغواي، كما يتيح للزوار مشاهدة مناظر بانورامية للريف.

جناح في مستودع "لوبيز دي هيريديا فينيا توندونيا" من تصميم زها حديد

وفي المركز الثالث، كان مصنع "لوبيز دي هيريديا فينيا توندونيا" في إسبانيا، وهو مصنع نبيذ تديره عائلة "لوبيز دي هيريديا" منذ ما يقارب 150 عاماً، يقع في منطقة النبيذ الأشهر في إسبانيا، "ريوجا". كما حصل المصنع على لقب الأفضل في أوروبا. وكانت المهندسة المعمارية البريطانية العراقية الراحلة زها حديد، والتي اشتهرت بأعمالها المتنوعة بدءاً من متحف سان فرانسيسكو للفنون وحتى مركز حيدر علييف في باكو، قد ابتكرت تصميم لجناح في المستودع احتفالاً بمرور 125 عاماً على إنشاء المصنع.

مصنع نبيذ "The Montes" في شيلي

ورُشح 1500 مصنع نبيذ حول العالم للجوائز، وقامت أكاديمية دولية من خبراء سياحة النبيذ بالإدلاء بحوالي 3500 صوت.

وقال مؤسس الجوائز، أندرو ريد إن "النبيذ هو مجرد انعكاس لمحيطه الفردي، وهو أرضه". وأضاف: "لا يتعلق الأمر بالنبيذ فقط؛ إنها المنظومة بأكملها".

مصنع نبيذ "Rippon" في نيوزيلندا

وتصدّرت أمريكا الجنوبية المراكز العشرة الأولى، حيث فازت بجائزتين من الأرجنتين، واثنتين من تشيلي وواحدة من أوروغواي. وكانت تشيلي هي الرابح الأكبر في الليلة، حيث احتلت 8 مراكز ضمن أفضل 50 مزرعة كروم.

احتل مصنع نبيذ "Quinta do Crasto" في البرتغال المركز الرابع

أما المركز الخامس فكان من نصيب "كاتينا زاباتا" والتي تتميز بتصميم يشبه الهرم مستوحى من تصميم عمارة حضارة "المايا".

وحصل مصنع نبيذ "كلوس أبالتا" في تشيلي على المركز السادس، والذي صممه روبرتو بينافينتي ريكيلمي بالتعاون مع مكتب "أميركاندا"، وهو عبارة عن هيكل من ستة مستويات مصنوع من الخشب والزجاج والصلب، ويكتمل بمخزن للنبيذ.

وحصلت مزرعة الكرم "Rippon" في نيوزيلندا على المركز الثامن، وهي مزرعة ديناميكية حيوية تقع على شواطئ بحيرة "واناكا"، كما حصلت على لقب أفضل مزرعة كرم في منطقة "أسترالاسيا".

واحتل مصنع "ماركيز دي ريسكال" للنبيذ في إسبانيا المرتبة التاسعة، بتصميمه العصري من قبل المهندس المعماري الأسطوري فرانك جيري، وهو يعد من السلالة الجديدة في مزارع الكروم، حيث توجد الهندسة المعمارية الراقية في القائمة، إلى جانب الأصناف التقليدية وعروض الأطعمة الشهية.

وكان أفضل مصنع للنبيذ في إيطاليا هو مصنع نبيذ "أنتينوري نيل شيانتي كلاسيكو" في إقليم توسكانا، والذي احتل المركز الثامن عشر في الجائزة. وهو عبارة عن هيكل مجسم من الطوب الأحمر والخشب والذي وصفه مقدّم الجائزة، نايجل باردين، على أنه يوحي بمكان للعبادة أكثر من مستودع لتخزين النبيذ.