يخت فاخر للبيع بـ15 مليون دولار.. وهذه مواصفاته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – إذا كنت من عشاق اليخوت الفاخرة، فعليك أن تتعرف على موصفات يخت "أداسترا"، إذ فاز هذا اليخت الفاخر بسلسلة من جوائز التصميم في عام 2013، وبإمكان ركابه التحكم به من خلال "IPad".

ويتم عرض اليخت، الذي كان ملكاً للملياردير، أنتو ماردين، بقيمة 15 مليون دولار. ويذكر أن تصميم "أداسترا" الذي يصل طوله إلى 140 قدما، يعتمد على أجنحة هوائية تساعد على التحرك في الماء ويراعي أيضاً التأثير على الطبيعية.

ويغمر 20% فقط من الزجاج الخفيف وجسد اليخت في الماء، مما يقلل بذلك قوة السحب ويستهلك حولي 14% من نسبة الوقود المستخدم في اليخت التقليدي الذي يحمل المواصفات ذاتها.

وقال مصمم اليخت، جون شاتلوورث، لـCNN في عام 2013، إنه "يجب أن يكون هناك اتجاه لتقليل استهلاك الوقود"، مضيفاً: "أعتقد أن على اليخوت الفاخرة أن تنظر في مسألة كهذه في المستقبل. ولا أظن أن الاقتصاد سيقود ذلك، لأن الملاك أغنياء والتكلفة لا تعتبر مشكلة لهم، لذا ستكون مسألة أخلاقية من وجهة نظري".

وبإمكان راكب اليخت، الذي يتضمن 5 غرف نوم و4 حمامات وحانة مفتوحة في الهواء الطلق، أن يتحكموا باليخت من خلال جهاز "IPad"، وعلى بعد 164 قدما.

ويذكر أن اليخت فاز بـ 3 جوائز في "Show Boats design Awards"، كما حظي بجائزة "أكثر التصاميم ابتكاراً" في "world Superyacht Awards". وتم تقييم اليخت بقيمة 15 مليون دولار، في عام 2013، وتواصلت CNN مع شاتلوورث وماردين للتعليق.