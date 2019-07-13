اتبع هذه النصائح الخمس للحد من ضغوطات ومتاعب السفر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يؤدي العمل دوراً محوريّاً في حياة معظم الناس. ولهذا يأخذ الكثيرون إجازات للابتعاد عن ضغوط العمل والروتين اليومي. من هنا، فالإجازات أنشطة مرحة تقترن بالسعادة بالمقارنة مع أنشطة العمل. ولكن قد تؤدي الإجازات إلى تجارب غير سعيدة بسبب ضغوط السفر، و سوء التخطيط.

وعند التخطيط للسفر إلى الخارج، هناك العديد من الهواجس مثل إختيار الوجهة الآمنة، والتأكد من صلاحية جواز سفرك، ومُتطلّبات التأشيرة إلى الوجهة المقصودة.

كما يجب عدم تجاهل بعض الظروف المصاحبة للسفر، مثل حالة الطقس، او إضراب عُمّال المطار او وسائل النقل وكذلك قيام شركات الطيران بإلغاء بعض الرحلات، أو فقدان الأمتعة، والإزدحام، والمشاكل الناجمة عن سوء التفاهم مع الآخرين ، والمرض، وغيرها من مسببات ضغوط السفر.

تقدم لنا ندى بدران 5 نصائح للحد من متاعب السفر

1-التقط صورة لأمتِعَتَك قبل السفر، فقد تفقدها او تتعرض للسَرِقَة، ومن هنا فان الصورة التي التقطتها ستكون جزءاً مكمِّلاً لتقرير فقدان الحقائب الذي ستقدمه لشركة الطيران او الشرطة

2-احمل مع أمتعتك الشخصية صورة لتذاكر السفر وحجوزات الفنادق التي قمت بها، لأن بعض موظفي شركات الطيران أو موظفي الجوازات في المطار قد يطلبون رؤية هذه الوثائق للتأكد من نية المسافر مغادرة البلد الذي يزوره بعد انتهاء الزيارة، علماً بأن عدم توفر هذه الوثائق قد يَنجم عنه حرمان المسافرين من السفر.

3-تأكد من تاريخ صلاحية تأشيرة السفر، وهذا أمر قد يكون غامضاً للبعض، إذ تتضمن التأشيرة تاريخين، أوّلهما متى يحق للمسافر دخول الوُجهة التي يقصدها، ومتى يجب عليه مغادَرَتها. أما التاريخ الثاني فهو عدد الأيام التي يحق للمسافر أن يقضيها في ذلك البلد ضمن صلاحية التأشيرة، علماً بأن تجاوز مدة صلاحية التأشيرة، ولو لبضع دقائق بعد منتصف الليل مثلاً، قد يُعرّض المسافر لغرامة مالية.

4-ويجب التأكد من توفر الوقت الكافي بين الرحلات إذا كانت رحلة المسافر تقتضي التنقل في عدة مطارات، أو ما يُعرف بالترانزيت. ويجب تذكّر حقيقة مهمة وهي أن رحلات الطيران مُعرّضة للتأخير عند الإقلاع والهبوط، لذا فأي تأخير في الرحلة الأولى ضمن عدة رحلات سَيُعرِّض المسافر للتأخير في الرحلات التالية.

5-ويتطلب حجز رحلات متتالية على متن طائرات تابعة لشركات مختلفَة وقتاً أطول في المطارات، فالمسافر وحدَهُ هو المسؤول عن هذه الترتيبات، وهذه ليست مسؤولية شركات الطيران باستثناء إذا ما حجز المسافر جميع الرحلات على متن شركة واحدة فقط. وفي حالة وصولك إلى المطار التالي متأخراً بعد إقلاع رحلتك الثانية، تذكر أن شركة الطيران قد ترفض طلبك استرجاع ثمن التذكرة، وقد تَضْطَر لشراء تذكرة سفر جديدة.

أرجو ان تكونوا قد استفدتم من هذه النصائح الخاصة بالسفر جواً، وأتمنى لكم رحلة سعيدة تعودون منها وأنتم أكثر نشاطاً، وسعادةً، واقل تأثُراً بضغوط السفر.