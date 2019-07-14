دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تغنت به فيروز، وكتب الشاعر جبران خليل جبران أبيات شعر طويلة عنه. هذا لبنان، الذي لم ينجح باستقطاب سيّاح من جميع أنحاء البلاد فحسب، وإنما مشاهير عالميين كان قد تردّد صوتهم عبر أرجائه.

وتستضيف البلاد خلال فصل الصيف أكثر من 15 مهرجاناً فنياً وترفيهياً عالمياً، أبرزها مهرجانات الأرز، وبعلبك، وبيبلوس، وبيت الدين.

وفي حديث رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، مع موقع CNN بالعربية، قال إن المهرجانات السياحية لها تأثير كبير على لبنان، وبالتحديد مهرجان الأرز، فهو "أبعد من مجرد حدث فني فقط، بل يعد مظاهرة ثقافية حضارية".

وكانت الأسماء العالمية، مثل شاكيرا وأندريا بوتشيلي، قد استقطبت آلاف الأشخاص خلال العامين 2018 و2019.

وتحمل مهرجانات الأرز السنوية بين طياتها رسائل مختلفة كانت قد عكست في عام 2019 موضوع "النضال"، حيث قالت ستريدا جعجع، وهي عضو في مجلس النواب اللبناني، إن "الوضع الاقتصادي الذي نمر به هو سيئ في هذه الفترة، ولكن لن يظل على حاله.. ونرسل رسالة أمل للبنانيين والعرب ونرحب بهم".

وبالتالي، يأخذ القطاع الفندقي على عاتقه مسؤولية استضافة هؤلاء السيّاح، حيث أوضحت مديرة فندق "White Cedar Hotel and Resort"، ميرا طوق، أنه يجب دراسة الأسعار بالدرجة الأولى، وحسن الضيافة، والنظافة، ما يترك ذكرى جميلة في نفوس الزوار من جميع أنحاء البلاد والعالم.