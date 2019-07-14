دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من منا لا يعرف عن الشاورما؟ فهي من إحدى الوجبات المحببة في الشرق الأوسط والعالم! ولكن هل سبق أن سمعت عن النسخة البحرينية من الشاورما، والتي يُشار إليها بالملغوم؟ ما الذي يميزها عن الشاورما التقليدية؟

الشاورما وجبة عالمية أضافت إليها كل دولة لمستها الخاصة، تماماً مثل البحرين. ونتيجة لذلك، نتجت وجبة لذيذة تُدعى الملغوم.

وتُعد شاورما الملغوم وجبة شهيرة في البلاد، وهي نابعة من الهوية الشبابية البحرينية، ما شجع البحريني محمد صادق على افتتاح مطعمه الخاص الذي يرتكز على هذه الوجبة فقط في البحرين، والذي أطلق عليه اسم "مطعم ملغوم".

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال صادق: "عندما يقوم أي شخص بزيارتنا هنا، دائماً ما ننصحه بتجربة الملغوم.. لأنه يُعتبر طعام الشارع الخاص بنا".

ومن خلال مطعمه الجديد، يهدف صادق إلى الحفاظ على هوية شاورما الملغوم، التي يعشقها شباب البحرين مع تطويرها في الوقت ذاته.

وتتكوّن شاورما الملغوم من خبز "شباتي"، الذي يُعرف أيضاً بـ"باراتا"، ويُلف حول شرائح اللحم أو الدجاج (أو خليط من النوعين)، مع إضافة صلصة الطحينة الخاصة، وجبن "شيدر".

وتُشير كلمة "الملغوم" إلى شيء مُحمل ومعبأ بغزارة، ومن هناك أتى اسم الوجبة، إذ أنها عبارة عن شاورما "ثقيلة"، و"متروسة"، حسب تعابير صاحب المطعم.

ولذلك، "تكون محملة بالبطاطا المقلية، والملفوف، والطماطم، والبصل، كما أنها تكون غارقة في الصلصة، وهناك عنصر أساسي آخر أيضاً وهو الشطة"، وفقاً لما ذكره صادق.

وتتضمن قائمة المطعم، الملغوم البحريني الأصلي مع خبز "شاباتي"، وفي الوقت ذاته، حرص صاحب المطعم على تطبيق خلطته "المميزة" مع أنواع مختلفة من الخبز، مثل الخبز المصري، وخبز الصاج.

وتتضمن القائمة أيضاً وجبة "شاورما برغر" التي تستخدم خبز البطاطا، ويتلقى الطبق إقبالاً كبيراً من الزبائن، بحسب ما قاله صادق.