رجال ونساء يقفزون من على صخرة "الانتحار" في لبنان..والسبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تستضيف العاصمة اللبنانية بيروت المرحلة الخامسة من بطولة "ريد بل للقفز في المياه" من أعلى صخرة الروشة الشهيرة بتاريخ 13 و14 يوليو/تموز.

وبحسب وكالة الوطنية للإعلام في لبنان، سيشارك في المسابقة 10 رجال و14 امرأة، من بينهم أبطال أولمبيين، إذ بلغت ارتفاعات القفزات إلى 27 متراً وبسرعة 85 كيلومتراً في الساعة.

ولا يأتي جميع المتسابقين من بلد واحد، إذ تتعدّد جنسياتهم لتصل إلى 18 جنسية، منها الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، والمكسيك.

ويُشار إلى أن بطولة هذا العام تشمل 7 جولات في قارتي آسيا وأوروبا، منها جولات في الفلبين، وأيرلندا، ولبنان، وذلك بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.