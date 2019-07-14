رجال ونساء يقفزون من على صخرة "الانتحار" في لبنان..والسبب؟

سياحة
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لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تستضيف العاصمة اللبنانية بيروت المرحلة الخامسة من بطولة "ريد بل للقفز في المياه" من أعلى صخرة الروشة الشهيرة بتاريخ 13 و14 يوليو/تموز.

لبنان
لبنان

وبحسب وكالة الوطنية للإعلام في لبنان، سيشارك في المسابقة 10 رجال و14 امرأة، من بينهم أبطال أولمبيين، إذ بلغت ارتفاعات القفزات إلى 27 متراً وبسرعة 85 كيلومتراً في الساعة.

لبنان
لبنان

ولا يأتي جميع المتسابقين من بلد واحد، إذ تتعدّد جنسياتهم لتصل إلى 18 جنسية، منها الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، والمكسيك.

لبنان

 

لبنان

ويُشار إلى أن بطولة هذا العام تشمل 7 جولات في قارتي آسيا وأوروبا، منها جولات في الفلبين، وأيرلندا، ولبنان، وذلك بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

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