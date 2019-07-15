كشف حقيقة الصورة الشهيرة لمعبد بيناتاران في بالي.. أين الخدعة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من منا لم يسمع عن جزيرة بالي الساحرة في إندونيسيا، وتحديداً معبد بيناتاران، الذي اجتاحت صوره مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.. فما الذي يميزه؟

وإذا لم يسبق لك أن قمت بزيارة المعبد، فستلاحظ من صور الأشخاص وجود مياه زرقاء صافية في الجهة المقابلة للمعبد، بحيث تعكس سحب السماء البيضاء.. وبمجرد ما أن تتخيل إطلالته الساحرة، سترغب في الذهاب إلى المعبد لالتقاط صورتك المقبلة.

ولكن، تمهل قليلاً.. فالصور الواقعية لهذا المكان السياحي تظهر أنه لا وجود للمياه، بحسب ما أشار إليه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

سياح يزورون المعبد بجزيرة بالي في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وكان نشطاء آخرون عبر موقع "تويتر" قد نفوا وجود مثل تلك المياه الساحرة، وزعموا أن الصور خضعت لتعديلات عديدة عن طريق وضع قطعة من الزجاج أسفل هاتف التصوير، على حد تعبيرهم.

وانهالت تعليقات الأشخاص حول "الخدعة" التي يروج لها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أن هؤلاء يقدمون تمثيلاً غير دقيق لتصميم معبد "Penataran Agung Lempuyang".

ومن الواضح، أن هذه الصور "الزائفة" قد أثارت غضب بعض الناس. وبحسب أحد المعلقين على موقع "TripAdvisor"، الذي يعد بمثابة مساحة لتعبير الأشخاص عن آرائهم بشتى الأماكن والمطاعم، قال "أنا مصور فوتوغرافي، وانعكاس المياه هو الذي دفعني إلى زيارة المكان أساساً، شعرت بخيبة أمل، ولكن كان من الجيد زيارة المكان، فهو مميز عن باقي المعابد الأخرى التي رأيناها".

ونستعرض فيما يلي أبرز التغريدات التي جاءت حول هذا المعبد في جزيرة بالي، إندونيسيا: