7 عوامل للسفر بذكاء..أهمها "أحب الحياة"

دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقل البشر قديماً من السهول إلى الغابات، والجبال، والجزر، بين المناطق الدافئة والباردة، ومن السواحل إلى الصحاري. وقد اصطادوا، وزرعوا، وأنشأوا مجتمعات أكبر على نحو متزايد، ثم هاجروا إلى أماكن أخرى. لذا يتضح لنا أن السفر يؤدي دوراً رئيسياً في مراحل تطور الإنسان. فكيف ساعد السفر والترحال في تنمية الإنسان؟

وأوضحت الخبيرة التعليمية، أليسون جوبنيك، في كتابها بعنوان "البستاني والنجار"، العلاقة بين السفر وتطور العقل البشري، إذ قالت إن "استراتيجية الترحال تعني أننا نواجه باستمرار بيئات جديدة"، لافتة إلى أن "حب التجول حُفر في جيناتنا."

والسفر يعني التغيير، والتغيير يجعلك أكثر ذكاء لأنه يجبرك على التكيّف، سواء أكان ذلك أفكار جديدة، أو مواقف جديدة، أو تحديات جديدة. وعندما تقوم بتطبيق المعرفة بنجاح على الطريقة التي تعيش بها حياتك، فهذا هو التعريف الأساسي للحكمة. لذلك، سُميت اسلالة البشرية بـ"homo sapien sapien". وتعني كلمة "Sapien" العاقل، بينما تكرار الكلمة يدل على الحكمة لدى الإنسان.

فإذا كنت ترغب بالاستفادة القصوى من قدرة السفر على تحفيز الحكمة لديك، عليك اتباع التوجيهات التالية:

لا تذهب إلى الأماكن التي قمت بزيارتها من قبل

المألوف يجلب الراحة وبعض السعادة. ولكن اكتشاف مكان جديد وجميل يجعلك تشعر تحفز حب الاكتشاف والشعور بالبهجة. لذا، اكتب جميع الأماكن التي ترغب في زيارتها واجعل تلك القائمة الملهمة تتنافس مع الأماكن القديمة التي تشعر فيها بالارتياح.

اذهب إلى أبعد ما يمكنك

كلما ابتعدت، كلما زادت سعادتك. لذا، اهرب من الروتين، والضغوطات، والملل. أما الحداثة المضافة المتمثلة في الذهاب بعيداً إلى بلدان مثل منغوليا، وأيسلندا، والهند، والصين، وأستراليا، وتايلاند، ونيبال، يسد الفجوة الثقافية بسبب الاكتشافات التي يقوم بها المسافر.

سافر طالما يمكنك ذلك

لطالما كان المال بمثابة عامل مقيد للسفر، ولكن إذا استطعت تمديد إقامتك، فأنت بذلك تتعمق في المكان الذي تزوره. فإذا مكثت لمدة شهر في مكان ما، فستبدأ في التنقل فيه، وكأنك من السكان المحلين، وستكتشف المزيد من التفاصيل التي تحبها، وتبدأ بتكوين صداقات.

وقد وجد الباحثون في جامعة بيتسبيرغ أن الطلاب الذين درسوا في الخارج هم أكثر عرضة للبحث، والاستمتاع بتجارب جديدة.

أضف عنصر الدراما إلى تجربتك

سرد الممثل الأمريكي روب لوو في مذكراته الثانية بعنوان "Love Life" والتي تعني أحب الحياة، قصة مسلية حول قيادته طائرة بحرية ليهرب من كواليس فيلم يمثل به، لمشاهدة مباراة كرة سلة للمحترفين. وكتب بعد ذلك "المغامرة مهمة في الحياة"، مضيفاً أنه "للحصول على حياة رائعة، فأنت بحاجة إلى ذكريات رائعة. احصل على أي عرض مثير. قل" نعم" للتحدي وللمجهول. كن مبدعاً في إضافة الدراما لحياتك الخاصة."

اخلق التحدي الخاص بك

يمثل السفر لتحقيق أحد الأهداف، مثل تعلّم اللغة، أو الطهي، أو القيام بعمل تطوعي، جزءاً كبيراً من صناعة السفر.

لا تترك التفاصيل للآخرين

عندما تترك التخطيط، أو القيادة، فإنك تزيل قيمة اكتشاف الأماكن، والأطعمة، والتجارب من قائمتك. حاول قراءة التاريخ المحلي لوجهتك من كتاب ما. واكتشف بنفسك كيفية الانتقال من مكان إلى آخر، واستمتع بمقابلة السكان المحليين.

اخرج من منطقة الراحة الخاصة بك

اذهب إلى مكان لا تعرف لغته، وحاول أن تتعلم بعضاً من هذه اللغة. وابحث عن الطعام المحلي، والخبرات الثقافية التي لا يمكنك العثور عليها بسهولة في بيئتك.