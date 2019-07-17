دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يتمثل جمال زواحف الدم البارد في جلودها الجذابة وفي انسيابية حركاتها. ولكن لدغاتها الفتّاكة قد تكون سبباً مباشراً بتجنب البشر لها. وفي اليوم العالمي للأفاعي، لا توجد طريقة أفضل من الاحتفال بهذه الزواحف المهيبة من مشاهدة هذه الأفعى الضخمة، والتي قد تصبح الأطول في العالم في يومٍ من الأيام.

ويزن ثعبان "جينورميكا" 200 رطل، أما عن طوله، فيبلغ 20 قدماً. وبحسب متحف علم الحيوان بجامعة ميشيغان، يمثل هذا الطول أكثر من ضعف متوسط طول ثعابين "البيثونات".

وفي هذا المقطع، يقوم ريك، مربي الزواحف في حديقة حيوان ساحل الزمرد بولاية فلوريدا، بقياس طول "جينورميكا".

This is how you measure your snake. Meet Ginormica, my 20’ 200lb reticulated python Posted by Rick the Reptile Guy on Friday, July 12, 2019

إذاً هل يمكنها تحطيم الرقم القياسي؟

ليس بعد، ولكن ربما في يوم ما.

وحالياً، يحمل الثعبان "ميدوسا" من ولاية ميزوري الأمريكية لقب موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لأطول ثعبان على الإطلاق، حيث يصل طوله إلى 25 قدماً وبوصتين. وقد انتزع "ميدوسا" ذلك اللقب في عام 2011.

وبحسب موسوعة "غينيس"، تعد "الأفاعي المشبكية"، والتي سميت على هذا النحو بسبب نمط جلدها المشابه للشبكات، في المتوسط أطول الأفاعي في العالم".

ووفقاً لحديقة حيوانات "روزاموند جيفورد"، يوجد هذا النوع من الأفاعي في جنوب شرق آسيا، والهند الصينية، وإندونيسيا ،والفلبين، و هي أطول أنواع الثعابين الموجودة في البرية أو في حدائق الحيوانات.

ورغم من أنها لا تتمتع بسلوك عدواني، إلا أن هذه الثعابين لديها "استجابة تغذية قوية".

هل تلتهم البشر؟

ويقول المتحف إن الأفاعي المشبكية تُعتبر الأقرب في التهام البشر عن غيرها من الأنواع الأخرى، وذلك بسبب "الهجمات العديدة على الناس في البرية وعلى مربي الأفاعي المشبكية."

لذا، يجدر بك تأملها من بعيدٍ فقط.