كوب من الشاي بـ 200 دولار بفندق يطل على قصر باكنغهام في لندن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كوب من الشاي الساخن وبعض الأطعمة الخفيفة، وجبة مثالية يفضلها البعض لتجاذب أطراف الحديث، والاستمتاع بوقت الفراغ.

فإذا كنت من محبي الشاي والإطلالة الجميلة والهادئة، يمكن لمقهى "Rubens at The Palace" في لندن، أن يكون من بين الوجهات التي تحلم بزيارتها عند الذهاب إلى تلك المدينة.

ولكن، المفاجأة هنا لا تكمن في إطلالة المكان على "Royal Mews"، بقصر باكنغهام، بل بإبريق الشاي الذي يصل سعره إلى 620 دولاراً، أي ما يعادل حوالي 200 دولار للكوب.

ويُنتج الشاي في مرتفعات سريلانكا، حيث يتم اختيار ألياف الشاي يدوياً من قبل الخبراء في مجال هذا المشروب، وتُوضع لاحقاً على قطعة قماش مخملية، والتي تحول لون البراعم من الفضي إلى الذهبي.

ويتوفر الشراب الثمين في "Rubens at The Palace"، حيث يُوصف بأنه " غير عادي وسلس ويتمتع بلون فاتح" ويحمل أيضاً مذاق الفاكهة.

وبإمكان رواد المقهى تناول الشاي برفقة بعض الوجبات المتوفرة ضمن قائمة "Royal Afternoon Tea"، والتي يبلغ ثمنها 55 دولاراً للشخص.

وتتضمن عملية تقديم الطعام نوعاً من الاحتفال الملكي، مما يفسر أيضاً السعر المرتفع للشاي، حيث يتم التقاط ألياف الشاي بملقط ذهبي و"توزينها بدقة"، ثم يحضر باستخدام مياه معدنية طبيعية، قبل أن يُسكب باستخدام مجموعة شاي فضية وخاصة.

وينصح الزبائن بتناول الشاي قبل تذوق الطعام، للانغماس في مذاق الشاي المميز. وقد يعتبر هذا الشاي مرتفع الثمن، إلا أن "Golden Tips"، قد بيع بثمن أعلى من ذلك في السابق، حيث بلغ رطل من الشاي في عام 1981 ما قيمته 1500 دولار.