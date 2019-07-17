أكثر الشوارع انحداراً في العالم يدخل موسوعة غينيس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية أن الشارع الأكثر انحداراً في العالم، يُوجد في مدينة هارليتش الساحلية في ويلز. وأدى ذلك إلى إزالة أحد طرق نيوزلندا من المرتبة الأولى لأكثر الشوارع انحداراً، بعد أكثر من عقد من تصدر المرتبة الأولى.

ويستمتع شارع "Ffordd Pen Llech"، المتعرج، بتدرج يصل انحداره إلى 37.45%، مما يعني أنه ولكل 2.67 متر يسافر فيه الشخص أفقياً في الشارع، هنالك ارتفاع متر واحد.

وقال غوين هيدلي، أحد سكان "هارليتش"، لموسوعة غينيس، إنه لاحظ بأن الشارع قد يكون منافساً لأشد شوارع العالم انحداراً بعدما انزلقت سيارته للأسفل مباشرة رغم قفل جميع الإطارات.

وقال هيدلي، إن الإجراءات كانت أصعب من المتوقع، مشيراً إلى أن موسوعة غينيس كانت تملك مقاييس محددة للغاية فيما يتعلق بالمعايير المطلوبة للتأهل كأكثر الشوارع انحداراً في العالم.

ويقوم سكان الشارع بالاحتفال باللقب الجديد، بإقامة حفلة في الشارع بنهاية شهر يوليو/ تموز 2019. ولا يعتبر هذا اللقب، أول لقب تحصل عليه المنطقة، إذ يعتبر الموقع أيضاً جزءاً من المواقع التي تتضمنها قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.