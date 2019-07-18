فيديو لمسافر يشغل نظام الترفيه بقدميه على طائرة يجتاح "تويتر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما نصادف مسافرين غريبي الأطوار خلال رحلاتنا الجوية، ولكن هذا المسافر قد فاق كل التوقعات بفعله الغريب.

واستطاع راكب مجهول الهوية إثارة اشمئزاز ملايين الأشخاص باستخدام قدميه العاريتين لتشغيل شاشة نظام الترفيه الجوي الخاص به، أثناء جلوسه على أول مقعد في مقصورة داخل طائرة.

فقد حصل مقطع الفيديو المنشور لذاك الراكب على أكثر من 9 ملايين مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجذب أكثر من 5 آلاف تعليق منذ أن نشرته صديقة للراكبة التي سجّلت المقطع.

واستجابةً لمخاوف بعض مستخدمي "تويتر" المتعلقة بعدم قدرة الراكب على استخدام يديه، والتي أشارت إلى أن الراكب قد يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة، كتبت المرأة التي نشرت الفيديو، في تعليق أن صديقتها أكدّت أنها "رأته يدخل ويخرج من الطائرة حاملاً حقيبته الخاصة. إنه فقط يحب مشاهدة التلفاز باستخدام قدميه."

وتُعد الأقدام العاريه مصدراً للاشمئزاز لدى ركاب الطائرة، سواء وُضعت على جدار المقاعد أو على مسند الذراع، وحتى القيام بالذهاب إلى حمام الطائرة بلا حذاء.

ولكن، هذه أول مرة نرى فيها شخصاً يستخدم إصبع قدميه لتشغيل نظام الترفيه الجوي على متن طائرة.

وقد نشرت عارضة الأزياء نعومي كامبل هذا الأسبوع فيديو تفصيلي حول عاداتٍ تتبعها خلال رحلات الطيران عبر قناتها "Being Naomi" على موقع "يوتيوب".

وكانت كامبل ترتدي بيجاما حريرية، ثم شرعت في إخراج قفازين ومناديل معقّمة من حقيبتها، وبدأت في توجيه الإرشادات قائلة: "قم بتنظيف أي شيء ستحتاج إلى لمسه"، ثم قامت بمسح كل شبر من مقعدها، وحزام المقعد، وطاولة المقعد، وشاشة نظام الترفيه، وجهاز التحكم عن بعد، ثم النافذة، حتى أنها لم تترك الخزانة العلوية دون تنظيف شامل.

وأضافت كامبل في الفيديو: "هذا ما أقوم به عند صعودي لأي طائرة. ولا أكترث لما يفكر به الناس. فهذه صحتي، وهذا يجعلني أشعر بالأمان."