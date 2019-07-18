مصور يسلّط الضوء على معالم مصر من منظور مختلف.. فماذا فعل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يمر المصريون يومياً من جانب مسجد الأزهر في مصر، وفي الآن ذاته، قد يحملون بمحفظتهم ورقة نقدية بقيمة 50 قرشاً.. ولكن، قد لا يُخيل للبعض أن صورة المسجد موجودة نفسها على ورقة الـ 50 جنيهاً.

بيشوي فايز.. مصور مصري قرّر أن يسلّط الضوء على المعالم المصرية بطريقة مختلفة، فلم يكتف بتصويرها فحسب، وإنما أراد للأشخاص رؤيتها من منظور مختلف.. فماذا فعل؟

ولطالما أحب فايز السفر والتجول برفقة كاميرته في أرجاء البلاد، ليحمل على عاتقه مهمة تشجيع الأشخاص على تقدير واحترام أبرز المواقع المصرية.

ومن المعروف أن الأوراق النقدية المصرية تحمل معالم أثرية مختلفة.. الأمر الذي جعل فايز يوثق نصف هذه الأوراق النقدية بجوار موقعها الحقيقي، ليشكل العنصران نهاية صورة متكاملة واحدة.

وقال المصور الفوتوغرافي لموقع CNN بالعربية: "أردت أن أصنع الصور بطريقة جديدة، بحيث تجعلك تظن أنك ترى تلك المعالم لأول مرة، حتى إذا زرتها سابقاً".

إليك فيما يلي بعض المعالم التي ستراها على أوراق مصر النقدية:

مسجد الأزهر على 50 قرشاً

معبد أبو سمبل على ورقة جنيه واحد

مسجد ابن طولون على ورقة 5 جنيهات

مسجد محمد علي على ورقة 20 جنيه

وبمجرد ما أن نشر فايز صور من سلسلته "مصر بعين السمكة" على حسابه الخاص، لاقت أعماله انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ فوجئ البعض بالتقنية الجديدة التي اتبعها المصور.

وهذه الصور ليس متوفرة فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصور المصري فحسب، إذ يعمل فايز اليوم على كتاب يضم جميع صور "مصر بعين السمكة" في كتاب واحد.