دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا أردت البحث عنها، فحتماً لن تجدها في المكان ذاته كل يوم.. تارة ستكون أمام الأهرامات أو بين المعالم الأثرية، وتارة أخرى ستجدها على صخرة صغيرة، تواجه شاطئ البحر.

وقد يراودك الفضول حول ما تفعله هذه الشابة متنقلة من مكان إلى آخر بمصر.. وباستنشاق نفس عميق وبيدين ممدودتين، تمارس آية فحام، التي تبلغ من العمر 26 عاماً، اليوغا في جميع أنحاء بلادها.

وغالباً ما يميل الأشخاص إلى زيارة مدينة دهب أو الغردقة، الأمر الذي شجع فحام على تعريف الناس بمناطق سياحية أخرى كانت قد وصفتها بـ "الجوهرة المخفية"، وذلك من خلال الصور التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حديثها مع موقع CNN بالعربية، قالت فحام: "قمت بزيارة هذه الأماكن لتدريب اليوغا، ثم قررت أن أقوم بجلسات التصوير في تلك المواقع، خاصة في سوما باي وجزيرة يوتوبيا".

وإذا كنت لا تعلم عن جزيرة يوتوبيا، فيُشار إلى أنها وجهة لركوب الأمواج، كما تعد واحدة من أكثر المواقع غير المعروفة في مصر.

وبدورها، أسست المدربة المصرية مشروعاً يحمل اسم "لالا لاند"، الذي لا يدور حول وضعيات اليوغا الجسدية و"المثيرة" فحسب، وإنما يُساعدك على معرفة المعنى الحقيقي الذي يقف وراء تلك الممارسة، وكيفية الارتباط بشكل وثيق مع نفسك.

وإذا راودك الفضول حول الاسم، فأرادت فحام، التي تمارس اليوغا منذ العام 2012، أن يعيش الأشخاص في عالم بعيد عن القلق والإزعاج، بحيث يخلق الأشخاص واقعاً إيجابياً خاصاً بهم.

وفي العام 2017، بدأت فحام حملة "Egypt Yoga Tour Campaign"، التي يبلغ عدد الأعضاء فيها بين 300 و400 شخص، بهدف زيادة الوعي حول هذه الممارسة، التي تتمتع بدور كبير في زيادة إنتاجيتهم. وبالطبع، أقيمت الحملة في مواقع عديدة، مثل القاهرة والإسكندرية، وذلك لترويج السياحة بمصر.

وحول مخططات فحام لتطوير هذه الحملة، يُشار إلى أن المدربة المصرية تسعى إلى تخصيص شاحنة حتى تضمن التجول في مناطق مختلفة وانضمام عدداً أكبر من الأشخاص إليها.