"50 سينت" يصبح "50 هللة" في السعودية ويغرد عن محمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي، بصور وفيديوهات من نشاطات حفل موسم جدة العالمي بالسعودية، الذي استضاف عددا من أشهر المغنين العالميين، كان أخرهم فيفتي سنت وجانيت جاكسون، الخميس 18 يوليو/ تموز 2019.

ولكن كيف تفاعل الفنانون مع خبر زيارتهم إلى السعودية؟

المغني الأمريكي، فيفتي سنت، شارك بعض الصور والتعليقات حول رحلته إلى السعودية، عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ نشر صورة له وهو يحمل سماعة هاتف قديم في مكتب، معلقاً بتدوينة على انستغرام كتب فيها أن ولي العهد قال إن الأمر سيباشر به، لذا كل شيء ماض، كما لفت إلى أنه زار العديد من الأماكن من حول العالم ولكن "لا مكان مثل جدة".

وفي صورة أخرى، لفت فيفتي سنت إلى أنه "أمضى وقتاً رائعاً"، خلال موسم جدة في المملكة العربية السعودية، كما قال في تعليق نشره مع صورة أخرى إن اسمه الجديد هو" 50 هللة"، مضيفاً: "من الممكن أن أنتقل إلى هنا فأنا أحببت المكان".

وكانت جانيت جاكسون، شقيقة الفنان الأمريكي الراحل، مايكل جاكسون، قد قدمت عرضاً خلال فعاليات موسم جدة، كما اختارت زياً مكوناً من بنطال وقميص أسود واسعين.

ويذكر أنه تم إضافة 50 سنت وجانيت جاكسون إلى العرض بعد أن انسحبت منه المغنية الأمريكية، نيكي ميناج، التي كان من النفترض أن تحي حفلا في الـ18 من يوليو/ تموز، إذ قالت في بيان سابق إنها وبعد "تثقيف نفسها أكثر عن مسائل معينة" وجدت أنه "من المهم" بالنسبة لها أن توضح "تضامنها مع حقوق المرأة ومجتمع المثليين وحرية التعبير".