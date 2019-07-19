دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت تفكر في القيام برحلة بحرية في وقتٍ قريب، لا داعي للتفكير مطولاً، فهذه القائمة تحتوي على أبرز الوجهات لخوض الرحلات البحرية في العالم.

ميناء جزيرة "بورا بورا" يتصدر أعلى تصنيف في منطقة جنوب المحيط الهادئ

وحصلت بلدية "أفينيون" الفرنسية، على المركز الأول كأفضل وجهة للرحلات البحرية لهذا العام، وذلك وفقاً لجوائز "Cruise Critic" السنوية في نسختها الرابعة لاختيار أفضل الرحلات البحرية، والتي نُشرت الأربعاء. كما نالت بلدية "أفينيون" لقب أفضل وجهة سياحية أوروبية للرحلات النهرية.

وحلّت جزيرة "بورا بورا" في المرتبة الثانية. أما عن "خليج جلاسير" في ألاسكا، فقد حلّ في المرتبة الثالثة.

خليج "جلاسير" يتصدر أعلى تصنيف في منطقة ألاسكا للسنة الرابعة على التوالي

أما عن "خليج جلاسير" في ألاسكا فقد حلّ في المرتبة الثالثة. وفي المركز الرابع جاءت عاصمة النمسا فيينا، وحصلت سنغافورة على المركز الخامس، بينما احتلّت مدينة كيركوال في اسكتلندا، المركز السادس.

ميناء قرية "فلام" النرويجية يتصدر أعلى تصنيف في منطقة البلطيق والدول الاسكندنافية

أما النرويج فكانت الرابح الأكبر في التصنيفات، إذ احتلت أربع مراكز ضمن القائمة، من المركز السابع نزولاً إلى العاشر.

وقال رئيس تحرير موقع" Cruise Critic" لتقييم الرحلات البحرية، كولين ماكدانييل، في بيان :"يتخذ معظم المسافرين قرار الوجهة قبل النظر في جميع النواحي الأخرى في عملية التخطيط للرحلات البحرية."

واعتمد فريق موقع "Cruise Critic" في تصنيفه على الآلاف من تقييمات المسافرين الموجودة على موقع "Cruise Critic" الإلكتروني، والتي تغطي أكثر من 500 ميناء في جميع أنحاء العالم.

كما صنّف فريق "Cruise Critic" أفضل الوجهات للرحلات البحرية في 18 منطقة حول العالم، فضلاً عن أفضل خطوط الرحلات البحرية لحجز الرحلات البحرية.

مدينة "كيبك" الكندية تتصدر أفضل ميناء في منطقة الولايات المتحدة وكندا

واختيرت مدينة كيبيك الكندية كأفضل وجهة للرحلات البحرية في منطقة الولايات المتحدة وكندا، في حين حصل خط "ديزني" للرحلات البحرية في جزيرة "كاستاواي كاي" على أفضل خط للرحلات البحرية على جزيرةٍ خاصة.

ميناء مدينة "البندقية" يتصدر أعلى تصنيف في منطقة شرق البحر المتوسط

وفيما يلي أكثر 10 موانئ شعبيةً في العالم:

1. بلدية "أفينيون"، فرنسا (أفضل وجهة للرحلات النهرية الأوروبية )

2. جزيرة "بورا بورا" (أفضل وجهة للرحلات البحرية في جنوب المحيط الهادئ)

3. خليج جلاسير، ألاسكا (أفضل وجهة للرحلات البحرية في ألاسكا)

4. فيينا، النمسا

5. سنغافورة (أفضل وجهة للرحلات البحرية في آسيا)

6. كيركوال، اسكتلندا ( الجزر البحرية البريطانية وأوروبا الغربية)

7. بلدية "فلام"، النرويج (أفضل وجهة للرحلات البحرية في منطقة البلطيق والدول الاسكندنافية)

8- إيدفيورد، النرويج

9- أوسلو، النرويج

10- جيرانجير، النرويج