الاعتداء على راكب مصري وعائلته داخل طائرة رومانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً مقطع فيديو لراكب مصري وأسرته وهم يتعرضون للاعتداء على متن طائرة رومانية.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو لا يمكن لـCNN التأكد من صحته بشكل مستقل، يُظهر الاعتداء على الراكب المصري، حسن سلامة، كما أنهم نددوا الطريقة "المهينة" التي تم فيها التعامل معه على متن الطائرة.

وبعد تلقي وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لمشاهد مصورة تُبين التعامل بقوة مع الراكب، تواصلت الوزارة على الفور بسفير مصر في رومانيا، صلاح عبد المقصود، الذي أكد أن الموقف حصل داخل طائرة رومانية في بوخارست، وفقاً لما هو مذكور على موقع بوابة الأهرام المصرية الرسمية.

وأشار الموقع إلى أن الراكب كان على متن طائرة تابعة للخطوط الرومانية مع زوجته المغربية الجنسية وابنه في طريقهم من فرنسا إلى القاهرة.

وحدثت مشادة بين طاقم الطائرة والراكبة المغربية بسبب وضعها لحقيبتها الخاصة عند باب الطوارئ التي كانت تجلس بجانبه، وهو أمر "اعتبروه خطراً لسلامة وأمن الركاب على الطائرة ومتعارضاً مع إجراءات تأمين الرحلة بعد رفضها تغيير المقعد إلى مكان آخر"، وفقاً للموقع.

الحق يقال : الخطأ أولا عند الأستاذ حسن سلامة (المعتدى عليه ) لكن الطريقة اللى تم التعامل بيها خطأ ومهينة ومرفوضة تماما... Posted by Ayman Khater on Friday, July 19, 2019

وأشار سلامة إلى أن المضيفة استمرت في رفض موضع الحقيبة رغم استجابة زوجته لتعليماتها، ولفت المصري إلى أن المضيفة تحدثت بطريقة عنيفة بعد أن أخبرتها زوجته أنها لا تتحدث اللغة الإنجليزية، حسب الموقع.

وتطورت الأحداث عندما صعد أمن المطار على متن الطائرة ليطلبوا من العائلة المغادرة بعد رفض سلامة إظهار جواز سفر زوجته، حسب ما هو مذكور في الموقع، وأوضح المصري أن ركاب الطائرة تدخلوا ليتهموا الطاقم والأمن بالعنصرية لعدم تحدث زوجته بالإنجليزية.

وأشار الموقع إلى أن الزوجة أُصيبت بغيبوبة السكري، بينما أُصيب الابن بحالة انهيار عصبي بسبب عنف الموقف.

وأكد سلامة، الذي يعيش في فرنسا، أنه لن يترك حقه القانوني بعد تعامل شركة الطيران الرومانية معه بعنصرية شديدة، وفقاً لما هو مذكور في الموقع.

وأشار القنصل المصري إلى استمرار السفارة المصرية والمغربية التحقيقات مع السلطات المعنية للوصول إلى جميع تفاصيل الحادثة، حسب الموقع.