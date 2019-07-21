دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أغصان متماسكة وأخرى متداخلة ببعضها البعض..هذه شجرة "العشاق"، التي يعتقد البعض أن جذوعها عكست قصة حب آدم وحواء التاريخية.

هذه ليست الشجرة الوحيدة والمميزة التي تحتضنها غابة "أرز الرب" في منطقة بشرّي في لبنان، حيث يصل عدد أشجار الغابة إلى حوالي 140 ألف شجرة، لتحمل كل منها قصة مختلفة ومثيرة للاهتمام.

وقال المهندس الزراعي وأمين عام لجنة أصدقاء الأرز، شربل طوق، لموقع CNN بالعربية: "علمياً لا يمكن تحديد أكبر شجرة أرز في الغابة"، مضيفاً أن أشجارها تتراوح "من عمر السنة إلى عمر الألفين أو 3 آلاف عام".

وارتبطت أشجار أرز الرب بالعديد من الأساطير والقصص التي تُسرد عن الغابة. ويُروى أن "النبي نوح قطع أغصاناً من أرز الربّ وصنع منها ألواحًا لبناء سفينته، وأن القديس يوسف صنع سريرًا للطفل يسوع من خشب الأرز".

ومن أحد المبادرات التي أطلقتها لجنة أصدقاء الأرز هي برنامج " العرابة"، حيث يحق لكل مواطن أن يكون عرّاباً لشجرة أرز واحدة تحمل اسمه.