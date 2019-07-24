دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تستمر إمارة دبي في تلبية احتياجات زوارها والمقيمين على أرضها. وكانت وتيرة التغيير من بين إحدى الثوابت في الإمارة سريعة النمو، والتي انتقلت من مجتمع الصيد إلى رأس المال العالمي في الجزء الأخير من القرن العشرين.

واستمرت التنمية على قدم وساق منذ ذلك الحين. فما الذي تقدّمه دبي اليوم لتوفير سبل الراحة والاستمتاع للزوار والمقيمين؟

تملّك الشركات الخاصة

ألغت دولة الإمارات العربية المتحدة شرط أن يكون 51% من رأس مال الشركة على الأقل مملوكاً لمواطنين، مما يتيح تملك الأجانب للشركات في البلاد. ورغم من وجود استثناءات في صناعاتٍ كالتنقيب عن النفط ، إلا أن العديد من القطاعات، بما في ذلك النقل، والضيافة، وحتى استكشاف الفضاء، أصبحت الآن متاحة للتملّك من قبل الوافدين.

الحصول على إقامة طويلة الأجل

أتاحت حكومة الإمارات تأشيرات مدتها 5 سنوات و10 سنوات يمكن تطبيقها على المستثمرين، ورجال الأعمال، والأطباء، والمختصين في مجالات الفن والثقافة، بالإضافة إلى الطلاب "المتميزين"، والتي تشمل أسرهم أيضاً.

الحصول على تمويل من الدولة لبدء مشروع تجاري

كجزء من استراتيجية دبي لتصبح رائدة في مجال الأعمال والتكنولوجيا، أطلقت الإمارة العديد من برامج تيسير التمويل السريع لدعم رواد الأعمال الذين يطورون أفكاراً تجارية مبتكرة. وركزت هذه البرامج إلى حد كبير على الشركات الإماراتية، ولكن في السنوات الأخيرة، اُفتُتحت بعض من أكبر البرامج للمقيمين الأجانب، بما في ذلك صندوق محمد بن راشد للابتكار الذي تبلغ قيمته 2 مليار درهم، أي ما يعادل 544 مليون دولار.

التنقّل تحت الأرض وفوق المياه

كان التنقل في إمارة دبي يعتبر شبه مستحيل بدون استخدام السيارة الخاصة، ولكن مع افتتاح مترو دبي في عام 2009، توفر نظام نقل جماعي مناسب لمدينة متقدمة، ومن المقرر أن تنتهي التوسيعات قبل فعاليات "إكسبو 2020". كما توسعت وسائل النقل العام في الممرات المائية مع ظهور سيارات الأجرة المائية والحافلات المائية على طول الخط الساحلي.

الإقامة داخل منازل تعمل بالطاقة المتجددة

في ظل المناخ المشمس على مدار السنة، تسعى الإمارة إلى خطط لتركيب الألواح الشمسية على 10% من المنازل، وتتوفر الآن أول شقق تعمل بالطاقة الشمسية. وطُورت حديقة ضخمة للطاقة الشمسية تبلغ كلفتها 13.6 مليار دولار، قادرة على تشغيل 1.3 مليون منزل.

تلقّي العلاجات الطبية المتطورة

وتُعد السياحة الطبية نشاطاً سريع النمو في دبي، حيث سجلت معدلات النمو 13% سنوياً، وتخطط الإمارة لجذب 500 ألف سائح دولي بحلول عام 2021. وقد بدأت مؤسسات عالمية مثل مستشفى "كينغز كوليدج" بأخذ مكانها في مدينة دبي، مع منشآت عالية الجودة، والدفع الحكومي لجذب الأطباء. كما أصبحت دبي معروفة بطرق العلاجات المتقدمة، بما في ذلك الأطراف الاصطناعية المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

تجربة الإثارة الافتراضية

اتخذت دبي لنفسها مقعد الصف الأول في مجال الابتكار في الواقع الافتراضي، ويمكن للزوار محاكاة تجربة القفز بالمظلات في "iFly Skydiving"، أو تجربة قيادة طائرة افتراضية مع تجربة طيران الإمارات "A380"، أو لعب دور البطولة في أفلام الحركة الشهيرة مثل فيلم "The Void: Ghostbusters Dimension" داخل مركز "هب زيرو" الترفيهي.

الإقامة على سطح المياه

وكانت البداية نخلة جميرا، وهي جزيرة اصطناعية ضخمة أُنشأت عام 2006. ومازال مشروع منتجع "قلب أوروبا" قيد التنفيذ. وما زالت الجزر الجديدة تخرج من قاع المحيط، كجزيرة "بلوواترز"، والتي افتتحت في عام 2018.

التجوّل في دبي القديمة

قد تُظهر الوتيرة التغيير المذهل لدبي وكأنها تطورت بين عشية وضحاها، ولكن المدينة تتمتع بتاريخ يحرص على جذب الانتباه إليه. وتظهر المنطقة التاريخية التي أُعيدت الحياة إليها، مظهر دبي في عهدها السابق، كميناء متواضع لصيد الأسماك، حيث تقدم المتاحف والمعارض أدق الفاصيل حول طريقة العيش التي كانت سائدة قبل عصر ناطحات السحاب.

التجوّل بالدراجات في المدينة

ولم تكن دبي وجهة مريحة لراكبي الدراجات في السابق، ولكن إنشاء دوائر ومسارات مخصصة للدراجات في المدينة والصحراء سهّل استكشاف دبي على متن دراجة. وقد ساهم انتشار المعدات المتخصصة للدراجات، والسباقات الشعبية، في تحويل ظاهرة ركوب الدراجات النادرة إلى ظاهرةٍ سائدة.