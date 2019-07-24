دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لم يطلق عليه اسم "القلب النابض" عن عبث، بل إن هذا اللقب يعكس أجواء شارعه الذي لا يخلد للنوم باكراً، حيث يتحول إلى ملتقى شبابي ليلي بعد يوم طويل من التعب والعمل.

ففي بيروت، وتحديداً شارع بدارو، لا تكاد تخطو القليل من الأمتار حتى تجد إلى جانبك حانة ليلية أخرى تقدم مختلف المشروبات الكحولية وغير الكحولية، فضلاً عن الأطعمة التي تتسم بطابعها الغربي.

ومن بين هذه الحانات التي تتميز كل منها بجو مختلف، قال الشريك المؤسس لـ"بار دارو"، محمد بزّي، لموقع CNN بالعربية، إنه "لا توجد أيام محددة لازدحام الشارع، وليس فيه وقت ذروة معين مثل بقية الشوارع بلبنان".

ويتميز شارع بدارو بكونه أكثر هدوءاً من شوارع السهر الأخرى، حيث استطاعت محلاته الصغيرة أن ترضي جميع الأذواق، بالإضافة إلى محاكاة جيل شباب اليوم والجيل الأكبر الذي يحتفظ في خبايا عقله بأجمل الذكريات عن المدينة.