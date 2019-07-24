ما هو الأمر الذي حير العلماء في هذه المقبرة المصرية الملونة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرر المصور الفوتوغرافي خليل باجاتسينج، السفر إلى مصر، مثل غيره من السياح، لرؤية أهراماتها المشهورة وأبرز معالم البلاد.. ولكن، اكتشف مكاناً آخراً لم يتخيل وجوده على كوكب الأرض.

صحراء رملية تكسوها بقع بيضاء وتشكيلات صخرية مختلفة.. صحراءٌ تتميز بجمال قد لا يشبه أي شيء رأيته بحياتك.. جمال فريد يجعلها نقطة انطلاق مثالية لرحلة سياحية بالبلاد.

وتعتبر الصحراء البيضاء إحدى أكثر الوجهات شهرة بالبلاد لأسباب متعددة. وبحسب موقع السياحة في مصر، "الطبيعة نحتت الصخور بفعل الرياح على هيئة فطر عملاق أو قطعة زجاج، مما جعلها تحفة فنية غريبة لا مثيل لها بأي صحراء في العالم".

وتظهر بعض الصور الملتقطة للصحراء في مصر تشكيلات صخرية شمال واحة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، أي على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب غرب العاصمة، القاهرة.

وبحسب وزارة البيئة في مصر، تعد الصحراء البيضاء "أحد النقاط الرئيسية لسباق رالي الفراعنة لعدة سنوات متتالية. ولكن، تم تعديل مسار الرالي خلال الخمس سنوات الماضية، للدوران حول المحمية دون الدخول داخل حدودها، حفاظاً على الكائنات الحية والتنوع البيولوجي".

وقال المصور الفوتوغرافي لموقع CNN بالعربية، إن "جمالها لا يشبه أي شيء رأيته في حياتي، هكذا كنت سأتخيل شكل الحياة لو عشت على كوكب آخر"، مضيفاً: "أكثر ما أحببته هو الجمال الطبيعي الذي أحاط بي، فالعالم رائع حقاً إذا كنت تعرف أين تنظر".

ويشعر غالبية الأشخاص بالإعجاب عند رؤية صور الصحراء البيضاء، وبعضهم لم يتخيل أن يتواجد مكان كهذا في العالم، الأمر الذي يدفعهم إلى طرح المزيد والمزيد من الأسئلة حول تجربة باجاتسينج.

وبدوره، يسعى المصور الفوتوغرافي، الذي يجد الجمال في جوهر الأمور، إلى السفر حول العالم واكتشافه بعدسة كاميرته.