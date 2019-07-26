نظرة داخل مطعم يمتلك أكبر مجموعة من النبيذ في البحرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما تكون في مطعم "ماسو" في مجمع 338 في البحرين، لن تكتفي فقط بتذوق وجباته الشهية التي يسيل لها اللعاب من مطبخ البحر الأبيض المتوسط، إذ يجب أن تُخصص بعض الوقت في تذوق مجموعته المتنوعة من النبيذ، وخصوصاً أن المطعم يحتضن أكبر مجموعة نبيذ في البلاد!

وقال مدير مطعم "ماسو" في البحرين، ماتيو رامازينا، إن بدايته في عالم النبيذ لم تكن عبارة عن "قصة رومانسية"، بحسب تعبيره، إذ أنه غادر منزل والديه بعد شجار كبير معهما قبل أكثر من 15 عاماً، وفقاً لما قاله في حديث مع موقع CNN بالعربية.

وبعدها لم يجد رامازينا أي وظيفة سوى العمل بتنظيف الكؤوس، ثم عمل كحارس قبو في مطعم في فرنسا.

ثم انتقل رامازينا إلى لندن، حيث بدأ مهنته في مجال المشروبات والنبيذ في لندن، وهو المكان الذي تسنى له فيه فرصة العمل لدى الشيف العالمي الشهير غوردن رامزي أيضاً.

والآن، يعمل رامازينا كمدير مطعم "ماسو" في البحرين، والذي يُعرف باحتضانه لأكبر مجموعة نبيذ في البلاد.

وعندما سمي المطعم بذلك، كان بحوزته قرابة 450 نوعاً من النبيذ، وفقاً لما قاله رامازينا.

وأوضح رامازينا أنه أضاف "نكهة انتقائية جداً" لمجموعة النبيذ في المطعم منذ مجيئه، إذ قال إن أنواع النبيذ المختارة يجب أن تتناسب مع فلسفة المطعم، ونوع الطعام الذي يقدمه.

ومن أجل تمييزه عن منافسيه، يستورد المطعم مختلف أنواع النبيذ، التي تتراوح بين المرتفع الثمن وآخر يتناسب مع أذواق الجميع، من جهات اتصال شخصية في أوروبا.

ورغم أن غالبية أنواع النبيذ التي يوفرها تأتي من أوروبا، إلا أن هناك تركيز أيضاً على توفير النبيذ من أمريكا الشمالية.

ومن أبرز الزجاجات المتوفرة في مجموعة النبيذ الخاص بالمطعم هي زجاجة "Chateau Figeac" والتي تعود إلى عام 1995، ويبلغ سعر الزجاجة حوالي 850 ديناراً.

ويحرص المطعم على توفير أفضل بيئة لتخزين مجموعة النبيذ لديه، إذ يحيط بحانة المطعم المزخرفة خزانات صغيرة متعددة لقناني النبيذ.

وتتميز مساحة التخزين بنظام تهوية قوي جداً لإبقاء درجة حرارة دون 19 درجة، على سبيل المثال، وقال مدير المطعم: "ليس هنالك أسوأ من احتضانك لأكبر مجموعة نبيذ في البحرين، وتعذيبها إلى درجة الموت".

وفي رده على سؤال حول ما يجعل النبيذ جيداً، قال رامازينا: "هل هو عبارة عن إحساس؟ هل هو قانون مكتوب؟ سأقول لك ما أظنه، إنه بسيط جداً، النبيذ ليس سوى عصير عنب مخمر، ولا يوجد أي شيء سحري فيه، ما يجعله ساحراً هو الذكريات التي يخلقها".