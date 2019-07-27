السعودية تدعو للاستثمار في إنشاء دور عرض سينمائية في مدنها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية، المستثمرين الراغبين في إنشاء أو تشغيل دور السينما في المدن الصغيرة والمتوسطة للتواصل معها، من أجل تسهيل إجراءاتهم ومساعدتهم في الحصول على رخص التشغيل.

وبحسب بيان للخارجية السعودية، السبت، فإن "الدعوة انعكاسا لما حققته دور السينما السعودية من نجاح كبير، وحصولها على المركز الثالث في مبيعات التذاكر على مستوى الشرق الأوسط في الربع الثاني من العام الجاري 2019".

وأنشئ في السعودية 7 دور عرض سينمائي، في 3 مدن رئيسية حتى الآن، وجاري افتتاح 27 دار أخرى في 7 مدن بنهاية 2019، وذلك لتغطية الإقبال المتزايد على دور العرض السينمائية بالمملكة.

وسمحت المملكة العربية السعودية، بإنشاء دور عرض سينمائي على أراضيها في 2018، بعد سنوات من الحظر.