درج مار مخايل ببيروت.. ألوان فرحة وعتبات يخطوها العشاق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- درج طويل تُركت عليه آثار خطوات الكبير والصغير، والعاشق والمعشوق.. درج يجعل كل عابر يتمعن في طيف ألوانه التي تتدرج بين ألوان الأحمر، والأصفر، والأخضر، والبرتقالي.

ولا شك أنك تسلك الكثير من الطرقات وتستقل العديد من عتبات الأدراج دون ملاحظة تصميمها، إلاّ إذا خضعت لتعديلات بهدف تحسين هيئتها، وجعلها نقطة التقاء للعديد من الأشخاص.

وكانت هذه الأدراج، وتحديداً في منطقة مار مخايل في العاصمة اللبنانية بيروت، قد زينتها أنامل مجموعة شبابية، تُعرف باسم "Paint Up"، حيث قال الشريك المؤسس جبران إلياس إن الألوان قد سهلت على الأشخاص توجيه أصدقائهم لأماكن اللقاء، من خلال وصف شكل الرسوم التي تزين عتبات الدرج.

وقبل المباشرة في رسم الأدراج وتلوينها، يحرص إلياس على تصميم شكلاً متخيلاً عبر حاسوبه أولاً. وعلى سبيل المثال، قرر الشريك المؤسس لمجموعة "Paint Up" أن تكتسح الأشكال المثلثية عتبات درج مار مخايل، كونه يميل إلى الهندسة.

ولا تقتصر أعمال هذه المجموعة الشبابية على تلوين الأدراج فحسب، وإنما طلب منهم سابقاً طلاء أحد المنازل المهدومة وترميمها، إضافة إلى تلوين الجدران بالتعاون مع منظمات غير حكومية.