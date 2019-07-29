دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع تصاعد ألسنة الدخان في سماء ولاية ويسكونسن الأمريكية صباح الجمعة، غادرت أضخم قاطرة بخارية في العالم في رحلة إلى محطة في غرب مدينة شيكاغو الأمريكية.

ولأول مرة منذ 6 عقود على السكة الحديدية، تقوم قاطرة محرك البخار الوحيدة التي تعمل في العالم، والتي تُعرف باسم "Big Boy"، برحلة عبر الغرب الأوسط الأمريكي. وذلك احتفالاً بالذكرى السنوية 150 لاستكمال خط سكة الحديد العابر للقارات في عام 1869.

وبحسب مجلة "Trains"، بُني 25 محركاً فقط من محركات "Big Boy" في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي، بهدف نقل البضائع في المقام الأول عبر جبال واساتش في شمال شرق ولاية يوتا الأمريكية.

وبعد أن سجل أكثر من مليون ميل على السكك الحديدية الغربية، أُوقف المحرك رقم "4014" في عام 1961.

وخلال العامين الماضيين، قام مهندسو شركة "Union Pacific" للنقل عبر السكة الحديدية بأعمال الترميم لمحرك رقم "4014" في مدينة شايان، عاصمة ولاية وايومنغ الأمريكية.

وتوقفت قاطرة المحرك البخاري الثلاثاء في مدينة ألتونا بولاية ويسكونسن الأمريكية، على بعد حوالي 90 ميلًا شرق مدينة مينيابوليس الأمريكية. وقد تجمع آلاف الناس لمشاهدة هذا الحدث الكبير.

وقال إد ديكنز، الذي يقود عمليات ترميم التراث في شركة "Union Pacific": "تعد تلك التجربة عاطفية بالنسبة لنا، لأن الناس شعروا بحماس شديد لرؤية القاطرة".

وأشارت مجلة "Trains" إلى أن القاطرة التي تزن 600 طن، قد غادرت بلدة بتلر بولاية ويسكونسن في الساعة 8 من صباح يوم الجمعة في طريقها إلى شيكاغو.

وبحسب جدول "Union Pacific" المخصص، ستعرض قاطرة "Big Boy" في غرب شيكاغو خلال عطلة نهاية الأسبوع. ثم ستتجه بعد ذلك غرباً إلى مدينة روشيل بولاية إلينوي الأمريكية، صباح يوم الثلاثاء وستعبر ولاية آيوا، لتتوقف عند مدينتي سيدار رابيدز، ودي موين.

وبحلول الثاني من أغسطس/ آب، سيكون قطار الفحم في مدينة أوماها بولاية نبراسكا الأمريكية نهاية الأسبوع، وسيُمضي النصف الأول من الأسبوع في التوقف في ولاية نبراسكا في طريق العودة إلى مسقط رأسه الأصلي في مستودع "Union Pacific" للقاطرات البخارية بمدينة شايان صباح 8 من أغسطس/ آب.