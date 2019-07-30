مسافر يفاجئ مطارا أمريكيا بقاذفة صواريخ جلبها معه كـ"تذكار" من الكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعوّد موظفو إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) على إيجاد أشياء غريبة ومثيرة للقلق من بين أمتعة المسافرين مثل الثعابين والسيوف. ومن إحدى الإضافات الجديدة إلى اللائحة "قاذفة صواريخ".

واكتشف الموظفون في مطار بالتيمور-واشنطن ثورغود مارشال الدولي هذا الغرض يوم الإثنين في الحقيبة التي تم فحصها لرجل كان عائداً من الكويت.

ووفقاً لإدارة أمن النقل، تم استجواب المسافر فوراً ليتضح أنه عضو بالجيش وكان عائدا إلى منزله في تكساس.

وكان المسافر قد أراد جلب تذكار غير عادي بعد الوقت الذي قضاه في الشرق الأوسط. ولحسن الحظ، لم يكن الجهاز يعمل.

وأطلقت المتحدثة باسم الشؤون العامة في إدارة أمن النقل، ليزا فاربستاين، مزحة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" قائلةً: "ربما كان يجب عليه اختيار حمالة مفاتيح بدلاً من ذلك!".

ولسوء الحظ بالنسبة للراغبين في اقتناء التذكارات في المستقبل، أشارت إدارة أمن النقل إلى أن "الأسلحة العسكرية غير مسموحة في الأمتعة التي يتم تسجيلها، أو الأمتعة المحمولة".

وتم تسليم قاذفة الصواريخ إلى دائرة الإطفاء الخاصة بالولاية، كما أُطلق سراح الرجل في الوقت المناسب للحاق برحلته.