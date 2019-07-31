أعلى مطعم في تايلاند يفتتح أبوابه بين السحاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشتهر عاصمة تايلاند بطعام الشارع وهو خيار السياح الأولي لإشباع جوعهم، ولكن خلال السنوات الأخيرة الماضية، اتسع مشهد المطاعم الراقية في المدينة بشكل كبير، ولكن هذا المطعم الجديد في بانكوك قد يفوق كل المستويات.

واحتل مطعمان في بانكوك مركزين ضمن قائمة أفضل المطاعم في العالم لعام 2019. وقد أطلق دليل ميشلان دليل طعام خاص بمدينة بانكوك في عام 2017. أما عن الإصدار الأخير لدليل ميشلان، فقد منح نجوماً لـ 26 مطعماً داخل بانكوك، بالإضافة إلى مطعم داخل جزيرة "بوكيت" التايلندية. واليوم، هناك تجربة طعام راقية جديدة تأخذ مشهد الطعام والشراب في بانكوك إلى مستويات أعلى من قبل.

واُقتُتح مطعم "Mahanakhon Bangkok SkyBar" في أوائل يوليو/ تموز، وهو أعلى مطعم وحانة في تايلاند. ويشغل هذا المطعم الفاخر الطابقين 76 و77 لأعلى ناطحة سحاب في بانكوك "كينغ باور ماهانخون"، على ارتفاع 314 متراً من المدينة.

الطاهي الأمريكي جوشوا كاميرون

ويقدم هذا المطعم الفاخر الأطباق الغربية والآسيوية، وتأتي قائمة مطعم "SkyBar" من تصميم الطاهي الأمريكي البارع جوشوا كاميرون، والذي عمل سابقاً لدى مطعم "Eleven Madison Park" في نيويورك، الحائز على جائزة أفضل مطعم في العالم لعام 2017.

ومن أبرز المأكولات طبق سمكة "أندامان" المحضرة مع صلصة المأكولات البحرية التايلاندية "نامجيم"، وهناك أيضاً طبق لذيذ من الأضلاع القصيرة الأسترالية المحضرة لمدة 48 ساعة، ويقدم مع الكسكس، والعنب، والباذنجان.

ويرافق قائمة الطعام لائحة طويلة أخرى من الكوكتيلات الكلاسيكية مع أكثر من 100 نوع من النبيذ.

وبمجرد الانتهاء من مشاهدة المناظر التي لا تضاهى للمدينة من الأعلى، سيلاحظ الزوار الكثير من اللمسات الأصلية داخل المطعم. وقد قام بتصميمه تريستان أوير مع فريق من مؤسسة "Wilson Associates"، ويجمع التصميم بين الأناقة الفرنسية وأنماط مستوحاة من الحياة في تايلاند.

ويوصى بحجز مقعد في منطقة تناول الطعام المذهلة المغطاة بالزجاج في الهواء الطلق.

ويأتي في موجز التصميم: "مخطط التراس الخارجي مستوحى من مفهوم الغابة الحضرية، التي تحيط الضيوف بالأشجار الخضراء من كل جانب لاستحضار شعور الغابة في السماء"

ومن المزايا الإضافية لتناول الطعام في "SkyBar"، هي سهولة الوصول إلى ممشى ماهاختون الزجاجي الذي يقع فوق المطعم بطابقين. حيث تتوفر إطلالات بزاوية 360 درجة على المدينة من منصة للمشاهدة. وهناك أيضاً حانة على سطحٍ يبلغ ارتفاعه 314 متراً، وهو الأعلى في تايلاند.

ويتمثل عامل الجذب الكبير في الأرضية الزجاجية المرعبة، التي تبرز خارج حافة المبنى. ويشترط على الزوار ارتداء جوارب قماشية واقية فوق أحذيتهم قبل الوقوف على المنصة الزجاجية.

ويُعد كل من المطعم ومنصة المشاهدة جزءاً من مشروع مبنى "كينغ باور ماهانخون"، وهو مشروع متعدد، تقدر قيمته بحوالي مليار دولار.

وبحسب مركز ناطحات السحاب، لم تدم فترة مبنى "ماهانخون" طويلاً، إذ سرق مبنى "ماغنولياس ووترفرونت ريزيدنسيز" اللقب عند اكتماله في عام 2018.

ومع ذلك، لا يزال مبنى "ماهاناخون" الذي يتكون من 78 طابقاً، أحد أكثر المنشآت المعمارية إثارة في المدينة. وسيشغل الطابق الأول إلى الطابق 18 فندق "Orient-Express" الذي سيُفتتح قريباً. وستكون الطوابق من 23 إلى 73 مخصصة لوحدة سكنية يديرها "ريتز كارلتون"، والتي تتراوح مساحتها بين 125 و 844 متراً مربعاً.