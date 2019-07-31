لقطة مرعبة.. أسد البحر يعلق داخل فم الحوت الأحدب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن الحظ حليف أسد البحر هذا بالتأكيد، فقد وجد نفسه في الموقع الخطأ، ليكون الضحية في هذه اللقطة التي لم يتمكن أحد من التقاط مثلها سابقاً.

ويقوم المصور شايز ديكير بتصوير الحياة البرية منذ حوالي عقد من الزمن، ولكنه لم يلتقط في حياته صورة كتلك الصورة المرعبة.

كان ديكير يقضي رحلة عادية بالقارب لمشاهدة الحيتان في خليج "مونتيري" بولاية كاليفورنيا الأسبوع الماضي، عندما لاحظ أسداً عالقاً فوق أنف الحوت الأحدب. فأسرع إلى التقاط الصور.

ويقول ديكير "لم أنظر حتى إلى الكاميرا. فقط قفزت فوراً، وكنت أصرخ حتى يسمع جميع من في القارب."

وكانت النتائج مذهلة، حيث استطاع ديكير التقاط اللحظة التي التقط فيها الحوت أسد البحر.

ولكن لا داعي للقلق، فقد تمكن أسد البحر من الفرار في نهاية الأمر.

وتقوم الحيتان الحدباء بفتح أفواهها على نطاق واسع لتُدخل كميات كبيرة من الماء. ثم تقوم بتصفية الكائنات الصغيرة في المحيطات مثل العوالق، مما يدفع الماء للخارج. وبحسب ما ذكره مركز "ماوي" للمحيطات، يستطيع الحوت الأحدب أن يحمل ما يصل إلى 5 آلاف جالون من المياه داخل فمه.

ونظراً لأن الكائنين البحريين يتغذيان معاً، فمن المنطقي أن يمسك الحوت عن طريق الخطأ بأسد البحر بين الحين والآخر، ولكن، لم يستطع أحد أن يوثّق تلك اللحظة من قبل.

ويعمل ديكير غالباً كعالم أحياء بحري ومصور لرحلات "Sanctuary Cruises". والآن، يتجه ديكير إلى مملكة "تونغا" لالتقاط المزيد من الصور للحيتان الحدباء، ولكنه لا يتوقع رؤية مثل هذا المشهد مرة أخرى.