استكشف أول متحف سعودي تحت الماء يتزين بمعالم الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لدى زيارتك لشاطئ نصف القمر في المملكة العربية السعودية، لن تقتصر نشاطاتك على الاستمتاع بزرقة المياه والسباحة فيها فقط، إذ تستطيع أيضاً الغوص بين زوايا أول متحف تحت الماء في البلاد!

ووثق الغواص السعودي والمصور الفوتوغرافي تحت الماء، محمد عبدالله الحمادي، معالم هذا المتحف من خلال عدسته، إذ أنه انجذب إلى بيئته التي تختلف عن مواقع الغوص الأخرى، وفقاً لما قاله في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

والمتحف عبارة عن مجموعة من المجسمات، وتُجسد بعضها عدد من معالم دول الخليج.

وخلال الغوص، سيتمكن المرء من رؤية مجسمات لبرج الفيصلية وبرج المملكة في السعودية، وأبراج الكويت، ومركز البحرين التجاري العالمي، وبرج خليفة بالإمارات، وفقاً لما قاله الحمادي.

وقال المصور، الذي يُعتبر من أحد الأفراد الذين ساهموا في بناء المتحف، إن "الهدف الأساسي هو خلق بيئة جاذبة للأسماك، لتساهم في تكاثر الكائنات البحرية بأنواعها".

وأشار المصور إلى أن المجسمات مصنوعة من مادة "Fiberglass" الصديقة للبيئة التي لا تُضر الكائنات البحرية.

وأوضّح المصور أن المرحلة الأولى لبناء المتحف انتهت في نهاية عام 2016، ويجري الآن العمل على المرحلة الثانية من التطوير، مشيراً إلى أنه "سيتم إنزال مجسمات جديدة فور الانتهاء من تجهيزها".

ويرى الحمادي أن هذا المتحف ساهم في جذب السياح "بشكل كبير"، كما أشار أنه لم ينجح في جذب الغواصين فقط، بل الأفراد الذين لا يمارسون الغوص أيضاً، إذ يستطيع جميع الأشخاص، سواء الرجال أو النساء، تجربة الغوص، إضافةً إلى الأطفال فوق الـ10 أعوام.