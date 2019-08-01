كيف تقوم دبي ببناء إحدى أعلى حمامات السباحة في العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من الأعلى، تبدو جزيرة نخلة جميرا الاصطناعية في دبي كشجرة نخيل تحيط بها المياه الفيروزية المتلألئة في الخليج. ويمكن رؤية هذا المشهد من خلال السقوط الحر من طائرة، أو من نافذة مروحية هليكوبتر، أو من محطة الفضاء الدولية. وقريباً، ستتمكن من رؤية هذا المشهد من حافة أحد أعلى المسابح المفتوحة في العالم.

وتقترب شركة "نخيل" للتطوير العقاري في دبي من الانتهاء من بناء حوض سباحة "إنفينيتي" تبلغ مساحته 775 متراً مربعاً، والذي يتسع لـ93 ألف لتر من المياه. والذي يمتد على ارتفاع 210 أمتار من قلب نخلة جميرا.

ويتميز هذا المسبح بإطلالته البانورامية على نخلة جميرا والخليج وأفق مدينة دبي من الطابق 50 في صرح "ذا بالم تاور"، المكون من 52 طابقاً يشمل فندق فاخر ومجمع سكني، والذي لايزال قيد الإنشاء حالياً وتقدر تكلفته 1.2 مليار درهم، أي ما يعادل 327 مليون دولار.

وسيضم الطابق الـ51 مطعماً فاخر. أما أعلى طابق في البرج، الطابق 52، فسيضم منصة لمشاهدة المناظر الخلابة لنخلة جميرا.

وبحسب عمر خوري، المدير التنفيذي لشركة "نخيل مولز "، فإن مشروع "ذا بالم تاور" "سيستقطب المقيمين والسياح"، ولكن لم يكن من السهل تشييد هذا الصرح.

ويقول خوري إن الرياح القوية لموقع الواجهة البحرية شكلت تحديات بشأن نقل مواد البناء إلى الطوابق العليا. حيث تطلب الأمر إحضار رافعات برجية طولها 300 متر لرفع آلفي طن من الزجاج وآلف و200 طن من الحديد المسلح.

وسيكون حوض السباحة "إنفينيتي" من بين أعلى المسابح في العالم، إلا أن ارتفاعه يبقى أقل من المسبح الموجود في الطابق الـ118 في فندق "ريتز كارلتون" في هونغ كونغ، والذي يبلغ ارتفاعه 484 متراً.

وقد صنع الطابقين العلويين من هيكل حديدي عائم، ويضم الطابقان منصة مشاهدة ومطعم فاخر، بالإضافة إلى ممر مباشر للوصول إلى منصة المشاهدة من ساحة سقف المركز التجاري المجاور، والذي يضم 350 متجراً ، كما يضم محطة قطار كهربائي خاصة.