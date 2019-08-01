إعادة افتتاح نصب واشنطن قريباً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعرف نصب واشنطن التذكاري كأحد أشهر الرموز في الولايات المتحدة. وبعد سنوات من عمليات التحسينات، سيتم إعادة افتتاحه للجمهور في شهر أغسطس/آب هذا العام.

وبُنيت المسلة الرخامية التي يبلغ طولها 169 متراً بين عامي 1840 و1880، كتكريم لأول رئيس للولايات المتحدة، جورج واشنطن. وهي الآن بمثابة جزء أساسي من المركز الوطني في العاصمة واشنطن.

وقد ساهمت عدة عوامل في ضرورة خضوع النصب التذكاري للتحسينات. كان من بينها الزلزال الذي هز المنطقة في أغسطس/ آب عام 2011، والذي بلغت قوته 5.8 ريختر، مما أدى إلى وقع أضرار في هيكل المسلة، بما في ذلك حوالي 150 تشققاً.

وقد أُعيد افتتاح الموقع في مايو/ آيار 2014 بعد عملية إصلاحات كلفت 15 مليون دولار. ومع ذلك، بعد عامين فقط، تسبب انقطاع كابل المصعد الذي ينقل الزوار إلى أعلى المسلة إلى إغلاقٍ جديد.

وفي هذه المرة، كانت عمليات التجديد على نطاق أوسع. حيث يوجد مركز جديد لفحص الزوار ليحل محل الهيكل المؤقت الذي وُضع هناك بعد الهجمات الإرهابية بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وبحسب البيان الصادر عن إدارة المتنزهات الوطنية، "ستوفر المنشأة الجديدة من الزجاج والفولاذ حماية كاملة من الصواريخ الباليستية والانفجارت، وتتضمن مساحة طابور تكفي لاستيعاب من 18 إلى 20 زائراً، ومعدات للفحص، مع حمام لخدمة إدارة المتنزهات الوطنية.

وسيُعاد افتتاح النصب للجمهور في أغسطس/آب 2019، مع تحديد موعد للافتتاح قريباً.

وقد أوضح ممثل للنصب الذي تديره إدارة المتنزهات الوطنية لـCNN: "لقد تم تحديث مصعد النصب بشكل كبير، مع تبقي فقط الاختبارات النهائية وإصدار الشهادات لأنظمة السلامة."