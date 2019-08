View this post on Instagram

#Repost @feuerquell_fotografie with @get_repost ・・・ One of my Favorite places i’ve ever been, is the Rock Restaurant. A Restaurant placed on the Ocean on a small rock, how cool is that!!?? And the food there is really delicious!!! • • • #hakunamatata #therockrestaurant #djishotoftheweek #travelblogger #zanzibar #feuerquellisiert #paradise #ozean #amazing #landscapephotography #nikonphotography #nikond810 #nikongermany #nakedplanet #ourplanetdaily #earthfocus #majestetic_earth #awesome_earthpix #globel_hotshotz #igworldclub #awseomepix #worldbestshot #pictureoftheday #sansibar #fantastic_earth #landscapelovers #traveldeeper #amazingview #worldplaces #amazing