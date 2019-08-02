دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا أردتم تناول وجبة الغداء أو العشاء في مكان مميز، وأمام إطلالة جميلة كجزء من النشاطات عند سفرك، فإليك 6 أماكن قد تعجبك في هذه الدول :

المملكة المتحدة:

إذا كنت ستقضي عدة أيام في المملكة المتحدة فلا تتردد في زيارة مطعم "Paul Ainsworth No.6"، إذ يطل هذا المطعم، الذي يرأس مطبخه الطاهي الشهير، بول إينسورث، على نهر "Camel" في مدينة بادستو.

إندونيسيا:

لا تفوت فرصة تناول الطعام الشهي في المطعم المطل على "Jimbaran Bay"، إذ يتمتع هذا المكان بإطلالة جميلة وأطباق بحرية مميزة ومطهوة باستخدام موارد مصنوعة محلياً في بالي.

وإن كنت من محبي الحلوى، فلا تفوت تذوق بعض الأطباق التي يطهوها طباخ الحلويات الشهير، يوسوكي أوكي.

إيطاليا:

لربما سمعتم الكثير عن الطعام الإيطالي، فإن كنت من عشاق هذا المطبخ، فلا تفوت فرصة تناول الطعام في مطعم "دا فيتوريو ريستورانتي" في منفي بجزيرة صقلية الإيطالية.

ويشتهر هذا المطعم بوجبات المكرونة الشهيرة ومن ضمنها طبق "con I ricci di marre alla Vittorio".

تنزانيا:

أما إذا كنت متجهاً إلى تنزانيا وبالتحديد إلى قرية "pingwe"، فبإمكانك تناول وجبتك في مطعم على متن صخرة تحيطها مياه المحيط الهندي.

ويطهو طباخو هذا المطعم عدداً من المأكولات البحرية مثل القريدس وجراد البحر والأخطبوط وغيرها من الحيوانات البحرية.

اليونان:

تشتهر منطقة سانتوريني في اليونان بكونها موقعاً مميزاً لقضاء رحلة شهر العسل، فإذا كنت تريد تناول وجبة مع شريكة حياتك فلا تفوت فرصة زيارة مطعم "Lycabettus"، المطل على بحر إيجة.

الإمارات العربية المتحدة:

يعتبر مطعم "Scape"، من المطاعم المتميزة في إمارة دبي بسبب ارتفاعه، إذ في يقع برج العرب وتتميز قائمته بأطباق منوعة من السلطات والمأكولات البحرية والكافيار.